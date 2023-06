Il y aura d’abord un maillot tricolore mis en jeu, ce dimanche, à Izegem. “Un championnat de Belgique, c’est toujours particulier. C’est un format différent avec des équipes de tailles différentes. D’une certaine manière, cela me rappelle la catégorie Juniors. Ce sera un dernier bon entraînement pour le Tour et en même temps j’espère être présent dans le final de la course, sans prendre trop de risques.”

L’année dernière, Jumbo-Visma avait profité du vent pour faire des bordures dans les Moeren. “Mais le peloton s’était regroupé ensuite et on n’avait pas pu éviter le sprint, se souvient Benoot. Cette année, on va essayer de faire exploser le peloton dans les trois passages du Mont Kemmel, même si c’est loin de l’arrivée. En espérant qu’il y aura plus de cohésion dans le groupe de tête que l’année passée.” Voilà qui promet du spectacle !

Le coureur de 29 ans a également un œil sur les championnats du monde, qui se dérouleront deux semaines après l’arrivée du Tour de France. “On en a parlé avec Sven Vanthourenhout pendant l’hiver, puis pendant les classiques. La logique voudrait que je sois dans la sélection pour Glasgow si je sors du Tour en bonne forme. D’autant plus que je suis souvent très bon en sortie de grand tour.”

Il a en tout cas déjà analysé le parcours sur veloviewer et pris ses renseignements auprès de Wout van Aert, qui a effectué une reconnaissance : “Ce sera une course assez difficile, avec beaucoup de relances et plusieurs petites côtes qui vont peser après 270 kilomètres de course”, résume Benoot.