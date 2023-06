Alec Segaert a fait stresser Evenepoel jusqu’au bout : “J’y ai cru mais Remco est une moto dans ce genre de situations"

À lire aussi

Segaert a réalisé la course parfaite mais est tombé sur un Remco stratosphérique. “Tout le monde dit que c’est une course pour les sprinters et pourtant il parvient à faire la différence. Il était juste le plus fort. C’est une moto dans ce genre de situations et il ne tombe pas facilement en panne. Je devais rester dans sa roue. Si je lui laissais dix mètres, c’était terminé. ”

Segaert a cru jusqu’au bout mais a manqué de fraîcheur

Au point de frustrer le champion du monde qui lui demandait de l’aide pour le relayer devant. Evenepoel a même avoué avoir stressé car il ne savait pas dans quel état physique était son concurrent.

guillement Je sais que j'ai frustré Remco mais c'était ma seule chance.

“Quand j’ai rejoint le groupe d’échappés, je me suis calé dans sa roue car je me disais qu’il allait tenter quelque chose, raconte Segaert. Quand nous sommes partis à deux, on me criait dans l’oreillette de faire le mort et de jouer sur le fait que j’avais deux équipiers (Campenaerts et De Buyst) qui pouvaient jouer la gagner dans le groupe de derrière. Je comprends que Remco ait été un peu frustré de la situation car ce n’est pas mon style de me cacher. Mais c’était ma seule chance.”

Vu ses énormes qualités de rouleurs, le récent 11e du Giro Next Gen aurait pu tenter de faire la différence plus tôt mais c’était trop risqué face à Evenepoel. “Mon idée était de le faire rouler au maximum devant pour essayer de le battre au sprint. J’y ai cru jusqu’au bout mais je n’avais plus d’explosivité dans les jambes.”

Il se consolera par l’accueil reçu sur le podium et dans la fan zone après la course. Les championnats de Belgique se déroulaient à quelques kilomètres de sa ville natale de Lendele. “C’était grisant sur le circuit final d’entendre les cris des gens et de voir qu’ils me connaissaient.”

Sa notoriété va rapidement s’étendre à la Belgique entière.