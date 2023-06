Championnats de Belgique de cyclisme : Van Aert face à une kyrielle de sprinters ! Suivez notre direct à 15h30

Dans la contrée roularienne et avec un parcours roulant, les candidats à la victoire finale seront nombreux. En cas de sprint, Tim Merlier pourrait s'inscrire au palmarès pour la troisième fois, après Gand (2019) et Middelkerke (2022). Il devra cependant faire face à une concurrence féroce avec, entre autres, Jasper Philipsen, Gerben Thijssen, Jordi Meeus et Milan Menten.