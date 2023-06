Johan Museeuw arbitre le match des sprinters avant le Championnat de Belgique : “Philipsen est plus complet que Merlier”

Tenant du titre, Tim Merlier fera cette année moins figure de favori que Jasper Philipsen, 3e du National il y a un an. Pour arbitrer le match de deux des meilleurs sprinters belges, le double champion national (1992 et 1996) à accepter de se mouiller.

Le Moteur : avantage Philipsen

”Jasper Philipsen est, à mes yeux, bien davantage qu’un sprinter pur. Sa formidable prestation sur la dernière édition de Paris-Roubaix en est sans doute la meilleure preuve. Sans aucunement vouloir faire injure à Tim Merlier, le coureur de chez Alpecin-Deceuninck possède un plus gros moteur, comme on dit dans le jargon. Philipsen encaisse mieux le dénivelé et je le pense d’ailleurs capable de gagner dans les années à venir des épreuves comme À Travers la Flandre ou même le Grand Prix de l’E3. Si cela bataille déjà vraiment dans le triple enchaînement Monteberg-Kemmel, Merlier devra alors davantage serrer les dents, mais il est tout de même capable de passer ces difficultés avec les meilleurs dans un bon jour. Lors de la dernière édition de Gand-Wevelgem, il m’avait fait forte impression sur un tracé qui emprunte cette difficulté à trois reprises.”

La force : avantage Philipsen

“Aucun de ces deux coureurs ne se distingue par une puissance hors norme dans le sprint. Merlier et Philipsen sont différents d’un finisseur comme Jakobsen ou van Aert par exemple. Je donnerais tout de même l’avantage sur ce point d’analyse à Philipsen en me rappelant sa victoire sur l’étape des Champs-Élysées lors du dernier Tour de France. Il est capable de maintenir un niveau de puissance élevé pendant une assez longue période. Mais dans une course de plus de 200 kilomètres comme ce National (NdlR : 226,5 kilomètres au programme), c’est souvent la fraîcheur qui fait la différence dans la dernière ligne droite. Si vos jambes sont déjà remplies de toxines avant même de lancer le dernier effort, il y a peu de chance de pouvoir lever les bras au moment de franchir la ligne d’arrivée…”

La vitesse : égalité

”La Belgique a très longtemps souffert d’une pénurie de sprinter qui s’est transformée en une véritable abondance en l’espace de quelques années. Rendez-vous compte qu’avec Merlier, Philipsen et van Aert, ce sont trois coureurs ayant remporté un sprint massif sur le Tour de France qui se présenteront au départ du championnat de Belgique ce dimanche. Quel privilège nous avons ! Tout ça pour dire que lorsqu’on est capable de gagner sur la plus grande course du monde au bout d’un emballage massif, on va forcément très vite. Ce n’est pas que je veux botter en touche, mais je peine vraiment à départager Merlier de Philipsen sur ce point d’analyse. Je pense qu’ils se tiennent vraiment de très près lorsqu’ils sont au meilleur de leur forme.”

L’équipe : avantage Merlier

Philipsen ne pourra pas compter sur son poisson-pilote de luxe ce dimanche. ©PDV

”Tant l’équipe Soudal Quick-Step de Merlier que les Alpecin-Deceuninck disposent d’autres armes que leur sprinter pour ce dimanche. Après sa chute de jeudi sur le championnat de Belgique de chrono, je suis persuadé que Remco Evenepoel va vouloir faire la course et pourrait bien mettre le feu aux poudres très loin de l’arrivée, dans la zone des monts. Je sais que la dernière ascension du Kemmel est pointée à 140 bornes de l’arrivée, mais ce n’est pas le genre de choses qui fait peur au champion du monde (rires). Yves Lampaert a par ailleurs fait l’impasse sur le contre-la-montre de ce milieu de semaine pour se concentrer totalement sur le rendez-vous d’Izegem. C’est dire le niveau de motivation d’un coureur dont je fais l’un de mes principaux outsiders avec… Gianni Vermeersch, l’équipier de Philipsen. Un élément important dans la perspective de ce week-end pourrait résider dans les automatismes sur lesquels pourront s’appuyer Philipsen et Merlier. Là où le premier devra composer avec l’absence de Mathieu van der Poel qui l’a emmené de manière très efficace ces dernières semaines, le second pourra compter sur la présence d’un Bert Van Lerberghe qui est son poisson-pilote à l’année.”

La confiance : avantage Philipsen

”Même s’il a remporté la dernière étape des 4 Jours de Dunkerque il y a un peu plus d’un mois, je n’ai pas l’impression que Tim Merlier dispose actuellement de la même forme que lors d’un début de saison au cours duquel il avait été très impressionnant (NdlR : 4 victoires entre le 11 février à Oman et le 5 mars sur Paris-Nice). C’est finalement plutôt logique puisqu’il vise son prochain pic de forme pour la Vuelta sur laquelle il veut remporter au moins une étape. Jasper Philipsen, lui, a gagné à deux reprises (Tour des onze villes de Bruges et étape du Tour de Belgique) en juin et arrive au sommet de sa condition dans la perspective du Tour de France sur lequel il est déterminé à briller. Les coureurs ne sont donc pas engagés dans la même dynamique actuellement et l’avantage de la confiance va donc clairement à l’Anversois.”

L’expérience : avantage Merlier

Tim Merlier compte déjà deux titres nationaux (2019 et 2022). ©NVE

”Dire qu’un championnat est une course singulière constitue l’un des lieux communs du sport cycliste mais il n’en reste pas moins qu’il s’articule sur un fond de vérité immuable. Une course en circuit disputée dans un contexte collectif très spécifique, puisque les équipes ne disposent pas toutes du même nombre de coureurs, cela demeure spécial. Avec les deux titres qu’il possède déjà à son palmarès, force est de constater que Tim Merlier maîtrise l’exercice. Le compagnon de Cameron Vandenbroucke est un coureur qui possède beaucoup de sang-froid, un atout précieux. Même s’il est passé pro sur le tard, il a cinq ans de plus (NdlR : 30 conter 25) que Philipsen et le phénomène n’a donc rien d’anormal.”