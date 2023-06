Lotte Kopecky heureuse d’aller au Tour de France avec le tricolore

Il n’y a pas photo. Lotte Kopecky est largement au-dessus du niveau des autres cyclistes belges. Sa victoire, ce dimanche, à Izegem, pour son troisième titre de championne de Belgique, n‘est donc clairement pas une surprise. “Je suis très satisfaite de la manière dont la course s’est déroulée”, raconte celle qui avait été piégée, l’an passé, et avait décrit le National comme l’épreuve la plus ennuyeuse de l’année.