Merlier sacrifié, Philipsen sans sensations: Evenepoel a volé la vedette aux sprinteurs

Avec deux favoris absolus : Jasper Philipsen et Tim Merlier. Ce dernier a pour excuse de ne jamais avoir eu l’occasion d’être acteur de la course. Il a longtemps eu Yves Lampaert dans le groupe de tête. Une fois l’échappée matinale reprise, il a vu Remco Evenepoel filer avec Dries Devenyns.

La Soudal Quick-Step avait pour elle l’avantage de posséder trois cartes. Lampaert et Evenpoel ont pu jouer la leur. Merlier devait espérer un sprint massif pour prétendre à un objectif personnel. Son moment n’est jamais arrivé.

Alpecin Deceunick n’a pas réussi à remonter dans le final

La journée de Philipsen a été pourrie. D’abord par un ennui mécanique qui l’a forcé à changer de vélo en début de journée. Puis à cause de jambes trop lourdes pour être acteur de la course.

guillement "Je n'ai jamais pu espérer réaliser une course offensive."

”Je ne me sentais pas fort aujourd’hui, avoue le coureur d’Alpecin Deceuninck. Je n’ai jamais pu espérer réaliser une course offensive. J’ai préféré attendre dans le peloton et miser sur mon sprint. Ce n’était finalement pas le bon choix. Quand la dernière attaque a eu lieu, je savais que ma course était terminée.”

L’équipe du Belge avait pourtant joué intelligemment le coup en plaçant chaque fois un homme dans le groupe de tête pour éviter de trop devoir prendre la course en main depuis l’arrière. Dans le final, pourtant, aucun homme d’Alpecin Deceuninck n’a été capable de refaire le trou avant Evenepoel et Segaert. Peut-être l’équipe belge était-elle trop esseulée et avait déjà utilisé trop de cartouches pour assumer une remontée sur un champion du monde déchaîné.

La chaleur a certainement joué un rôle. Philipsen ne parvenait pas à expliquer pourquoi la course ne s’est pas déroulée comme prévu pour lui et son équipe. Il compte rapidement tourner la page. Il visera les victoires d’étapes sur le Tour de France.