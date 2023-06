Arnaud De Lie à… bloc mais satisfait de sa reprise aux Championnats de Belgique

Comment a-t-il vécu la course, cinq semaines après sa lourde chute aux Quatre Jours de Dunkerque ? “Comme je m’y attendais, la longue distance a été difficile pour moi, répond-il. C’était aussi ma vraie première course dans la chaleur. Bon, en prenant le départ, je me disais quand même que tout était possible, mais cela n’a pas été le cas.”

A-t-il pu aider ses coéquipiers ? “Ah non, je n’ai rien su faire, j’étais à bloc, j’ai subi, je ne parvenais pas à rester placé, reconnaît-il en rigolant. Mais je n’ai pas été ridicule non plus… Il ne faut pas se voiler la face : c’était ma reprise.”

Il va poursuivre comme prévu avec un stage en altitude avant de revenir au Tour de Wallonie.