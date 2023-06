La démonstration et la sérénité d’Evenepoel aux Championnats de Belgique : “L’arc-en-ciel aide à rester calme”

Ce National est rapidement parti de manière intense dans le Mont Kemmel, avec l’offensive des rivaux de Jumbo-Visma, menée avec Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck et Tosh van der Sande. “Nous avions Yves Lampaert dans cette solide échappée, raconte, tout en essayant des gouttes de sueur qui perlent de son front, Evenepoel. L’idée était que j’attaque avec lui, mais je n’avais tout simplement pas de bonnes jambes en début de course. J’ai souvent cela avec un chrono dans les jambes, comme celui de jeudi. En plus, il y avait les conséquences de la chute. Je n’avais d’ailleurs pas touché le vélo, samedi, tellement je me sentais fatigué…”

Mais plus la course avançait, plus ses adversaires commençaient à montrer des signes de fatigue, plus Remco se sentait mieux. “J’ai donc veillé à m’économiser dans la première partie. Et sur la fin, je me sentais bien. J’avais l’impression de ne pas encore avoir poussé les pédales. C’était la clé pour gagner ce dimanche. Dès que Lampaert a été repris, je me suis donné à fond.”

Il a d’abord attaqué à 33 kilomètres de l’arrivée, juste avant le dernier tour. Il a été rejoint par un solide groupe composé de son coéquipier Dries Devenyns, de trois coureurs de Lotto-Dstny (Victor Campenaerts, Jasper De Buyst et le jeune Alec Segaert), de Stan Dewulf, Jasper Stuyven, Tiens Benoot et Dries De Bondt. Avant de flinguer à nouveau à dix bornes du but. Là, seul Alec Segaert est parvenu à prendre son sillage.

Avec deux coéquipiers derrière, ce dernier n’a logiquement pas collaboré. “Cela m’a un peu stressé, évoque Evenepoel. Ce n’est jamais évident d’avoir quelqu’un dans la roue, qui ne prend pas de relais et fait donc moins d’effort. Je me demandais s’il jouait avec moi en misant sur ses gars rapides derrière ou s’il n’avait plus d’énergie tout simplement. J’avais un peu peur qu’il me batte au sprint. Mais j’ai montré que j’ai aussi un bon sprint au bout d’une course dure. Je constate que je parviens aussi à rester plus calme dans des situations compliquées. Avoir le maillot arc-en-ciel, ça aide !”

Le podium du National avec Segaert, Evenepoel et Stuyven.

En enchaînant leș interviews, il a répété sa joie de remporter son premier titre de champion de Belgique chez les pros, sur la route (il l’avait été chez les juniors, sur le parcours des Lacs de l’Eau d’Heure). “C’est toujours dur de gagner un championnat en étant favori, surtout avec le maillot arc-en-ciel sur le dos. Porter le maillot de son pays, c’est une grande joie, même si je vais garder l’arc-en-ciel jusqu’au mois d’août. Mais cela fait une belle sécurité si je ne parviens pas à gagner à nouveau le Mondial. Ce ne sera pas évident sur le parcours de Glasgow. Mais on aurait pu dire cela également de ce parcours d’Izegem. Mais la course a finalement été longue, dure et chaude. Des circonstances qui me plaisent.”

guillement "La meilleure manière de boucler une période difficile de deux mois."

Cette victoire est aussi un soulagement pour Evenepoel. “Je pense que c’est la meilleure des manières de boucler une période difficile de deux mois, avec cet abandon sur maladie au Giro, avec la reprise au Tour de Suisse où je n’étais pas au mieux de ma forme, avec cette chute au National du chrono, jeudi. Mais j’ai su tourner la page et me concentrer sur ce Championnat de Belgique.”

En marge du podium, sa chérie Oumi a commenté l’approche du National de son champion. “Il m’a dit qu’il avait très bien dormi et avait retrouvé de bonnes sensations”, a-t-elle glissé.

À la Vuelta s'il se sent prêt à s'y imposer à nouveau.

Il fera tout, désormais, pour avoir ces mêmes sensations sur ses prochains objectifs. “Après ma Rev Ride, le premier juillet, je partirai en stage trois semaines avec mes coéquipiers, avant de reprendre à la Clasica San Sebastian (NdlR : il reste aussi une petite possibilité de le voir au Tour de Wallonie). Après, ce sera le Championnat du monde. Pour la Vuelta, on verra déjà un peu plus clair dans deux à trois semaines, en fonction du ressenti au stage. Si je dispute à nouveau le Tour d’Espagne, ce sera avec l’ambition d’y être au top au départ.”