La chronique de Mathieu Istace : Un été plein de tristesse et… de beaux moments !

On pensera inévitablement à Gino Mäder au moment du Grand Départ du Tour de France ce samedi tout comme on pensera à Stéphane Demol et Cédric Roussel lorsque le championnat belge reprendra d’ici un mois. Dans la foulée, on s’enthousiasmera du duel attendu entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar et les supputations vont déjà bon train quant au nom du futur champion en Pro League. Ainsi va la vie qui est souvent pleine de paradoxes. Profitons dès lors de chaque instant et réjouissons-nous de l’été sportif de nos Belges ! Il a d’ailleurs commencé en force avec le titre des Belgian Cats et la nouvelle démonstration de Remco Evenepoel à Izegem. Et les réjouissances sont loin d’être terminées en cyclisme.

Sur la Grande Boucle, on compte sur Jasper Philipsen pour nous offrir des succès, mais aussi sur le retour aux affaires de Wout van Aert. N’oublions pas non plus que les championnats du monde auront lieu le 6 août prochain à Glasgow et je ne doute pas un seul instant que Remco et Wout seront prêts pour la course de l’année. Et si on profitait aussi par la suite d’un bel été indien avec Evenepoel au Tour d’Espagne ? En football, il est toujours délicat de jouer au jeu des pronostics, mais je souhaite bien entendu à nos représentants en Coupes d’Europe de se qualifier pour les phases de poules et de nous donner rendez-vous en septembre. Quant à moi, je vous souhaite un bel été sportif ou un bel été tout court ! Profitons.