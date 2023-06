Jasper Stuyven et le rêve d’une victoire d’étape au Tour de France : “Cela passera probablement par l’offensive…”

Jasper Stuyven a terminé à quasiment toutes les places du top 10 sur des étapes du Tour de France lors de ses six participations. Toutes, sauf la septième position et la plus prestigieuse, la première. “J’ai souvent échoué de peu sur la Grande Boucle”, rappelait, récemment, sur le Baloise Belgium Tour, le Louvaniste qui a terminé une fois deuxième et trois fois troisième d’étapes sur le Tour. “Dans des attaques, dans des groupes, au sprint… J’espère vraiment trouver l’ouverture cette année. Tout en sachant que ce ne sera pas simple.”