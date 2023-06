La DH au cœur du Tour de France 2023, voici notre dispositif exceptionnel pour la Grande Boucle

Ce Tour de France 2023 qui s’élance met en émoi nos sens. Il a commencé bien avant ce Grand Départ à Bilbao ce samedi avec notre guide de 64 pages toujours disponibles dans les kiosques. Ce samedi, 16 autres pages vous attendent avec les engagés ou encore les records. À retrouver naturellement dans une déclinaison numérique.

Parce que ce Tour va se vivre à 360 degrés sur tous nos supports. Un premier épisode de notre podcast Radio Peloton avec Tiesj Benoot est déjà disponible. Deux autres suivront avec nos experts.

Si la Grande Boucle s’écoute, elle se regarde aussi avec un résumé vidéo quotidien de l’étape dans la foulée de l’arrivée disponible sur dh.be où vous allez aussi pouvoir (re) voir le dernier kilomètre et prendre la roue des porteurs des différents maillots distinctifs.

Tous les soirs, la rédaction vous proposera aussi en vidéo la “minute Tour de France” pour tout savoir sur l’actu du jour alors que Cédric Vasseur, chaque matin, vous présentera en vidéo lui aussi, chacune des 21 étapes.

À lire aussi

Le Tour se lit aussi naturellement, dans la roue d’Éric de Falleur, présent pour la 33e fois sur les routes de France, un record belge.

Avec des lives des étapes, tous les classements rapidement mis à jour, des reportages, des interviews, la rubrique un “Tour dans l’histoire” qui vous offrira une plongée toujours rafraîchissante dans les annales, des interactions avec la rédaction au travers de notre rubrique “la question du jour” et un casting de choix. Avec quatre consultants de référence : Johan Museeuw, Axel Merckx, Jean-Luc Vandenbroucke et Kevin Van Melsen. Et un chroniqueur de luxe : Arnaud De Lie.

Sans oublier des quiz où vous allez pouvoir remporter des montres Icewatch, des bières “La Redoutable” ou un bon pour un séjour Belambra. Parce que La DH vous gâte.