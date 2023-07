Le duel Jonas Vingegaard – Tadej Pogacar sur le Tour de France enchante : “Cette bataille entre grands champions va durer encore deux semaines”

Jonas Vingegaard, maillot jaune, et son dauphin et challenger Tadej Pogacar ont repoussé d’emblée leurs rivaux. Les deux hommes se tiennent de très près et personne ne peut affirmer aujourd’hui, alors que le Tour s’est accordé la première des deux journées de repos de cette 110e édition, qui s’imposera le 23 juillet prochain. Cela, même si, pour beaucoup, Pogacar a pris un léger avantage sur son rival, lequel le précède pourtant de 17 secondes au classement général. “Cette bataille entre ces deux grands champions va durer encore deux semaines, pronostique Mauro Gianetti, le manager d’UAE. Elle est magnifique à voir pour le cyclisme, c’est vraiment incroyable.”

À lire aussi

Quel est leur état de forme ?

Vingegaard est, comme on s’y attendait après sa démonstration au Dauphiné, en excellente forme. Le Danois a répondu d’emblée présent et s’il a semblé marquer le pas lors deux premières arrivées en altitude, lui affirme qu’il n’en est rien. “Je me sens de mieux en mieux”, répète le vainqueur du dernier Tour de France, étape après étape.

Son adversaire est, lui, en meilleure condition que ce que l’on pouvait imaginer ou craindre. À Bilbao, Pogacar affirmait ne pas être encore 100 %. Son poignet, blessé à Liège-Bastogne-Liège, ne le handicape manifestement pas et le numéro 1 mondial s’est directement retrouvé dans le rythme “Je ne suis pas surpris d’être si bien dès maintenant, a affirmé ce lundi, lors de la journée de repos, le double vainqueur du Tour. J’ai surtout été surpris quand j’ai perdu du temps sur le col de Marie Blanque, parce que je savais que j’étais bien. Mes récentes prestations ne m’ont pas surpris non plus, car je me connais.”

À lire aussi

Qui a gagné la première partie du Tour ?

Le début de Tour n’aurait pu mieux se dérouler pour Vingegaard qui, au soir de la 5e étape à Laruns, avait repoussé à près d’une minute son rival et avait pris le maillot jaune. La suite a été moins réussie d’un point de vue mathématique en tout cas.

Chacun s’attendait à ce que le coup de grâce soit porté par le Danois et son équipe dès le lendemain, en direction de Cauterets. Ce que les Jumbo ont tenté de faire mais en vain. C’est même Pogacar qui les a un peu désarçonnés en attaquant et en réduisant l’écart presque de moitié. “Je suis très heureux de la façon dont le Tour s’est déroulé jusqu’à présent et je me sens mieux chaque jour”, assure d’ailleurs le double vainqueur du Tour, qui avait quand même avoué que si Vingegaard l’avait encore distancé il n’aurait “plus eu qu’à faire (ses) valises”.

Le Danois répète, quant à lui, que dans ses prévisions, il ne s’attendait pas à se retrouver en tête du classement général à ce stade de la course. “Je suis donc très heureux de mon début de Tour”, dit le maillot jaune.

Quel impact aura ce difficile début de Tour ?

”Je n’en suis qu’à mon troisième Tour de France, mais c’était la plus dure première semaine que j’ai connue”, dit Vingegaard. Une constatation partagée par l’immense majorité des concurrents de ce 110e Tour.

L’accumulation des difficultés des neuf premiers jours va certainement laisser des traces dans les organismes et conduire peut-être à des défaillances ou des retournements de situation inattendus plus on se rapprochera de Paris. “J’ai l’impression d’être dans une phase ascendante, a expliqué pour sa part Pogacar. Surtout, je me sens bien. Le repos m’a fait du bien, je suis prêt à y retourner demain. Normalement, je serai mieux dans la dernière semaine que dans la première. Je n’ai pas peur de payer le contrecoup d’une préparation qui n’a pas été optimale. J’avais fait un très bon travail de base au printemps, ma condition était excellente, je ne peux pas avoir perdu tout cela. On ne peut être sûr de rien, mais je vais être de mieux en mieux dans la seconde partie du Tour.”

Leur rivalité est-elle une bonne chose ?

Même si la montée du puy de Dôme n’a pas atteint, ou alors un trop bref instant, les sommets d’intensité espérés, tous les amateurs de cyclisme et du Tour se félicitent de la situation. On a trop en tête de nombreuses éditions de la Grande Boucle jouées bien avant d’arriver à leur moitié, pour ne pas en profiter. “Je pense aussi que le combat avec Jonas est très beau, commente Pogacar. L’an dernier, on a déjà eu une des plus belles éditions et cette fois aussi, il s’est déjà passé énormément de choses en première semaine. Ce ne peut être que bien pour le sport.”

Vingegaard ne se prononce pas sur leur affrontement mais son entourage est plus cash. “Tout le monde se félicite de ce duel, dit-on chez Jumbo-Visma. “Mais nous préférerions que Jonas augmente son avantage plutôt que de le voir se réduire.”

À lire aussi

Quel va être le rôle de leur équipe ?

Si l’équipe Jumbo-Visma attend toujours un premier succès d’étape sur ce Tour, alors que les UAE en ont enlevé deux (la 1re avec Adam Yates et la 6e avec Tadej Pogacar) et ont porté le maillot jaune à quatre reprises (avec Yates), les Néerlandais doivent se contenter des quatre jours de Vingegaard passés en jaune. Ce qui semble pleinement les satisfaire. Après de bons débuts au Pays basque, les équipiers de Pogacar ont donné une image moins forte dès que la montagne est apparue. Même Yates n’a pas toujours pu suivre mais il reste placé dans une position où le Britannique peut, éventuellement, jouer les perturbateurs. “Cela peut être un avantage, assure “Pogi”, même si on peut penser qu’il y a de l’intox dans ses déclarations. Il est en forme et je pense qu’il ne fait que s’améliorer sur ce Tour. On peut jouer là-dessus dans les étapes futures.”

Les Jumbo-Visma apparaissent, eux, plus susceptibles que l’équipe UAE de se lancer dans de grandes opérations tactiques qui pourraient, un jour, déstabiliser Pogacar ou le mettre en difficulté, voire tout simplement dans un grand coup de force, comme une bordure par exemple. Encore faut-il que la météo joue en leur faveur. “Jumbo-Visma va tout faire pour essayer que je craque, a encore dit ce lundi le n°1 mondial. Je suis motivé et préparé à y répondre. Je suis prêt pour tous leurs plans. Ou je vais essayer en tout cas.”

À qui sera favorable la suite du parcours ?

Si la première semaine du Tour comptait neuf (!) étapes, les deux prochaines n’en recensent plus que six chacune.

Celle qui début ce mardi, avec une 10e étape entre Vulcania et Issoire, est composée de deux triptyques. Le premier, en Auvergne, est favorable aux baroudeurs et sprinters, le second, dans le Jura et les Alpes va retrouver la haute montagne. C’est là, dès le 14 juillet et jusqu’à dimanche, que les deux favoris vont se mesurer même si, jeudi, un sprint bonus est placé au sommet de la dernière difficulté de la 12e étape, le col de la Croix Rosier, distant de 28 km de l’arrivée.

Ce sont les deux premières étapes de la troisième semaine, dans les Alpes, et l’avant-dernière, à la veille de l’arrivée à Paris, courue dans les Vosges, qui donneront au classement son orientation définitive. “Les étapes qui me conviennent le mieux arrivent plus tard, affirme Vingegaard dans le puy de Dôme. Les étapes des deuxième et troisième semaines me conviennent beaucoup mieux que celles que nous avons eues jusqu’à maintenant. J’ai vraiment hâte d’arriver dans les Alpes.”

Une affirmation que conteste un peu Pogacar. “Que les Alpes conviennent plus à Vingegaard ?” s’interroge le champion slovène. Je demande à voir cela ! Attendons. C’est la course qui va le déterminer et nous apporter la réponse à cette question. J’aime autant que lui les étapes dans les Alpes, je les ai toutes reconnues. Année après année, je m’améliore également dans les longues montées. On va devoir attendre.”

La météo jouera pour qui ?

Pogacar ne contestera pourtant pas une chose : c’est qu’il n’aime pas la chaleur. Dès l’étape de Bordeaux, quand le thermomètre est monté au-dessus de 30°, le n°1 mondial s’est plaint.

Or, dans le centre de la France et la vallée du Rhône, les prochains jours s’annoncent caniculaires avec des températures pouvant aller jusqu’à 35-36° par moments et par endroits. “Même si je viens du Danemark, j’adore la chaleur, elle ne me fait pas peur, au contraire”, répond le maillot jaune.

Il reste aussi à Pogacar à apporter une réponse à ceux qui doutent (et nous en sommes) qu’il soit aussi performant que son “meilleur ennemi” à très haute altitude, c’est-à-dire aux environs et au-dessus de la barre symbolique des 2 000 m quand l’oxygène commence à se raréfier. L’étape du col de la Loze avant l’arrivée à Courchevel, le mercredi 19 juillet, sera un nouvel examen en ce sens pour Pogacar. À moins qu’il n’ait déjà course gagnée ou perdue…