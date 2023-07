Lotto Dstny roulera en BMW à partir de 2024.

Comme Belgian Cycling, l’équipe Lotto-Dstny roulera en BMW à partir de la saison 2024. Un nouveau partenariat entre la formation belge et BMW Juma (concessions de Louvain et Malines) qui courra sur les trois prochaines saisons et permettra à la structure managée par Stéphane Heulot de réaliser une économie substantielle.