Les crus du Beaujolais défilent, la caravane passe !

La douzième étape du Tour de France dégage, ce jeudi, un parfum différent, mélange de robe pourpre et de bouquet fruité. Elle sillonnera, en effet, sur les routes du Beaujolais, traversant des villages aux appellations contrôlées comme Juliénas, Fleurie, Morgon, Régnié ou Brouilly. Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites. On imagine combien le romancier Antoine Blondin, passionné de petite reine et de bons crus, aurait trouvé, dans ce road book millésimé, l’inspiration pour ses légendaires chroniques dans L’Équipe. On imagine aussi combien nos confrères de la grande époque auraient, entre deux papiers, apprécié une petite halte gourmande chez les cavistes du coin, juste pour compléter leur documentation personnelle, évidemment. Autres temps, autres mœurs.