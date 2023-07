Le paysan : terreau fertile du cyclisme

De Pinot à Carapaz, la ferme comme point de ressource

Pour Jef Brouwers, psychologue du sport qui a notamment travaillé avec l’équipe Soudal Quick-Step, ces cyclistes issus de la terre “veulent toujours être à la maison. Ils sont attachés à leur milieu. Quand il rentre chez lui, Yves Lampaert va aider ses parents à la ferme.” Outre-Atlantique, à Carchi en Équateur, c’est Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, qui se prête, lui aussi, au jeu des caméras de la multinationale américaine pour la série : Dans la roue de la Movistar. Son papa et sa maman, l’air humble et authentique, narrent l’enfance agricole de la locomotive de Carchi. “Il m’aidait avec les animaux, à traire les vaches, à réparer la clôture”, confesse la mère de l’Équatorien. Par le passé, Bernard Hinault et Miguel Indurain ont eux aussi côtoyé les joies des champs avant d’embrasser de glorieux destins. À l’heure de la moisson du blé, ce sont les Tour de France que ces deux légendes récoltaient. Dix au total, à parts égales, entre 1978 et 1995.

Dans l’histoire plus ancienne du vélo, le peloton était partagé entre fils d’agriculteurs d’un côté et fils d’ouvriers de l’autre. Mais le dépeuplement progressif des campagnes a entraîné une chute drastique du nombre de fermes agricoles. Conséquence directe : les coureurs issus de la paysannerie ont disparu peu à peu du peloton, mais la fierté de leurs origines, qu’ils évoquent au détour des interviews, à l’image d’Arnaud De Lie, les rend toujours aussi perceptibles dans la masse épaisse du cyclisme mondial. Qu’il soit de Belgique, de France, d’Équateur ou d’ailleurs, le routier des champs ne renie pas sa souche. Jef Brouwers appose d’ailleurs ce constat : “Le coureur fils d’agriculteur se sent aussi agriculteur.”

Arnaud De Lie au beau milieu de ses vaches. ©JC Guillaume

Ce sentiment d’appartenance-là permet à ces coureurs de garder les pieds sur terre. La terre de leur enfance. Celle où on leur a enseigné des valeurs simples comme l’humilité et la simplicité que l’on retrouve aussi dans le vélo : “Dans le cyclisme, quand on n’est pas modeste et qu’on n’accepte pas la hiérarchie et les règles ça ne marche pas”, souffle Jef Brouwers. C’est peut-être cela aussi qui rend ces coureurs si populaires sur le bord de la route. Des gens connectés à la réalité proche du commun des mortels, aux antipodes des néons de la célébrité. “C’est un chouette gars en plus, pas qu’un cycliste”, s’exclament deux fans de Thibaut Pinot, ébahis en voyant leur idole gravir la montée de la Planche des Belles filles, devant les caméras de Netflix.

“Quand j’étais coureur, il était avec mes parents à aider aux vaches”

“C’est un monde qui apprend le travail d’équipe dès la naissance.” Pour Jef Brouwers, le sens du collectif, une notion si importante dans le cyclisme, ce sport individuel qui a la particularité de se pratiquer en équipe, le fils de paysan connaît mieux que quiconque ce don de l’effort pour l’autre. Dès le plus jeune âge dans les champs ou les étables, on lui apprend les valeurs de l’entraide. “Quand j’étais coureur, il était avec mes parents à aider aux vaches”, lance Wim Vansevenant, au sujet de son fils Mauri devenu lui aussi cycliste professionnel chez Soudal Quick-Step. Selon Éric Wittersheim, auteur d’une étude anthropologique sur Paris-Roubaix et maître de conférences à l’EHESS : ” Beaucoup de jeunes issus des milieux ruraux, pendant longtemps, se sont projetés dans cette carrière possible de cycliste parce qu’elle correspondait justement, peut-être, à des valeurs qu’ils pensaient avoir et qu’on pouvait leur attribuer.” La jeunesse agricole verrait donc dans le vélo le reflet de ses propres valeurs.

Le Taureau de Lescheret, un cycliste fière de ses origines. ©JC Guillaume

La passion, elle aussi, semble bien ancrée dans ces deux mondes que sont le vélo et l’agriculture. Se lever à 6 h du matin pour faire la traite des vaches ou parcourir 200 kilomètres sous la pluie ne peut être réalisé qu’avec amour seulement. C’est une vocation dans un cas comme dans l’autre. Avec son lot de souffrance, de peine et de mésaventure. “La vie d’agriculteur, ça donne du caractère, on devient plus rigide. Dans ce métier, on a des chances et des malchances que l’on retrouve aussi dans le vélo”, constate Wim Vansevenant, trois fois lanterne rouge du Tour de France et désormais reconverti en tant qu’agriculteur.

Pourtant, si le vélo et le monde agricole rassemblent de multiples points communs, il demeure un paradoxe. Quand l’agriculteur façonne le paysage, le cycliste, lui, le traverse. Comment expliquer alors que le paysan, par définition sédentaire, puisse se retrouver un jour à parcourir le monde sur son vélo loin de ses racines ? D’après Jef Brouwers, le coureur issu du monde rural trouve un second foyer au sein de son escouade : ” La maison, c’est l’équipe… C’est cet esprit d’équipe qui fait que l’on n’a pas de mal à voyager.” Éric Wittersheim ajoute : “Le vélo, en fait paradoxalement, pouvait attirer les jeunes dans les milieux ruraux, parce que c’était aussi la modernité, c’était la vitesse. Un moyen de sortir de son village, de sa condition grâce au vélo et gagner de l’argent.”

À travers les âges, ces deux mondes ont évolué. Le vélo s’est internationalisé et a ouvert les portes à d’autres horizons. “Le milieu social dont sont issus les cyclistes s’est quand même beaucoup élargi, et même un peu renouvelé à partir de la fin du 20e siècle”, fait état notre anthropologue. Pendant ce temps, les cyclistes du milieu rural sont devenus une petite minorité dans le peloton mondial. Mais les valeurs qui rattachent ces deux mondes sont indéfectibles. Qu’importent les époques, les évolutions, tant que le cyclisme existera, le monde agricole sera là.