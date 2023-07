L’autre regard : emportée par la foule, la petite reine est en danger

En vélo, c’est très différent. Les héros de la petite reine sont allègrement mélangés au public, sans le moindre garde-fou. Ni barrières Nadar, ni tribunes, ni même policiers. D’un côté, cette proximité de lieu, de temps et d’action – comme l’on dit au théâtre – participe à la magie du cyclisme, sport populaire et gratuit par excellence. Mais, d’un autre, elle génère un véritable danger à la fois au niveau de la sécurité et du bon déroulement des courses.

Les géants de la route ont toujours attisé les plus folles passions avec, parfois, quelques dérives. Personne n’a oublié le coup de poing asséné à Eddy Merckx lors de l’ascension du puy de Dôme en 1975. Mais, aujourd’hui, le contexte est très différent. Surexcités à l’idée de voir passer le peloton et d’immortaliser le moment sur leur smartphone, comme s’il s’agissait d’un selfie, les spectateurs sont simplement aveuglés et perdent toute notion de bon sens. Faudra-t-il un incident grave pour faire changer les choses ?