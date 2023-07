Sven Vanthourenhout sur sa sélection pour le Mondial de Glasgow : “Trois potentiels champions du monde dans la même équipe : c’est un luxe !”

Evenepoel, van Aert et Philipsen en atouts maîtres

La Belgique étant amenée à défendre en Écosse le titre arc-en-ciel d’Evenepoel, c’est autour de la sélection route élites que s’est dirigé l’essentiel des regards. Une équipe qu’emmèneront cette année encore Remco Evenepoel et Wout van Aert (qui doubleront avec le chrono programmé le 11/8, la course en ligne étant prévue pour le 6/8) en compagnie d’un néophyte du rendez-vous arc-en-ciel : Jasper Philipsen. L’actuel maillot vert du Tour de France s’est en effet imposé comme une évidence pour le sélectionneur Sven Vanthourenhout.

”Autant je ne le jugeais pas prêt pour le dernier Mondial à Wollongong, autant il est devenu incontournable au fil des mois cette année, argumentait le coach national. Le quadruple vainqueur d’étape du Tour de France a aussi livré un printemps étincelant (NdlR : 2e de Paris-Roubaix, vainqueur de Bruges-La Panne du GP de l’Escaut etc.) et sera un atout de plus dans notre jeu. Je ne vois pas le trio Evenepoel-van Aert-Philipsen comme trois leaders positionnés sur le même rang mais plutôt comme trois réels candidats au maillot arc-en-ciel. Et ils sont tous les droits belges : un luxe qui constituera une réelle arme tactique face à un Mathieu van der Poel que je vois comme l’un des principaux favoris.”

guillement Van Aert ne sera plus dans un rôle d'attente comme en Australie l'année dernière."

Si la répartition des rôles entre van Aert et Evenepoel était claire et naturelle en Australie l’année dernière, il faudra veiller cette fois à ce que Philipsen et van Aert ne se marchent pas sur les pieds. “Wout aura un rôle différent de celui qu’il avait endossé à Wollongong, poursuit Vanthourenhout. Au vu de leurs qualités, il était alors logique de jouer l’offensive avec Remco et de miser sur van Aert pour le sprint dans une logique plus défensive. À Glasgow, cette position d’attente incombera à Philipsen dont on a pu voir l’efficacité de la pointe de vitesse sur le Tour. Cela offrira à Wout la possibilité de courir de manière plus agressive. Disposer de trois cartes sera un réel atout car le circuit de Glasgow est vraiment exigeant (NdlR : 271 kilomètres et plus de 3500 mètres de dénivelé positif).”

Frison en surprise du chef

La victoire d’Evenepoel en Australie permettant à la Belgique d’aligner neuf coureurs sur la course en ligne contre huit aux autres sélections les mieux représentées, Vanthourenhout a articulé son noyau autour des fidèles qui avaient porté le Brabançon au titre arc-en-ciel la saison dernière : Van Hooydonck, Lampaert et Stuyven. Forfait en Australie en raison d’une chute, Benoot effectue son retour en compagnie d’un Campenaerts déjà au poste à Louvain en 2021.

La surprise du chef tient sans doute dans la sélection de Frederik Frison, le premier coureur de l’équipe Lotto-Dstny à être sélectionné pour un Mondial depuis 2020. À charge du colosse de Geel (1m93, 30 ans) d’assumer un rôle autrefois dévolu à Tim Declercq. “Frederik a en effet un profil semblable à celui de Tim. J’ai privilégié Frison en raison de la forme du moment et de son excellente campagne des classiques. C’est aussi un gars qui a le pouvoir de parfaitement se fondre dans un collectif et qui sait mettre de l’ambiance (rires)…”

Nys, Segaert et Kopecky rêveront aussi de l’arc-en-ciel

Chez les espoirs, Thibaut Nys et Alec Segaert emmèneront une délégation extrêmement ambitieuse. “Thibaut a démontré avec sa victoire sur le Tour de Suisse qu’il avait le niveau WorldTour et le circuit de Glasgow correspond à ses qualités, juge Vanthourenhout. Alec Segaert est, lui, double vice-champion national chez les elites et peut nourrir de très hautes attentes après sa médaille d’argent sur le dernier Mondial de chrono.”

Les dames élites seront pour leur part emmenées par Lotte Kopecky qui doublera la course en ligne sur route avec trois épreuves individuelles sur piste : l’omnium, la course aux points et l’élimination. “Elle sera dans le même contexte lors des Jeux Olympiques de Paris et c’est une excellente répétition”, conclut Tim Carswell, le coach de la piste.

Le détail des sélections belges

Route :

Contre-la-montres

Filles juniores :

Xaydée Van Sinaey, Luca Vierstraete. Réserve : Anna Vanderaerden

Garçons juniors :

Duarte Marivoet Scholiers, Sente Sentjens. Réserves : Jasper Schoofs, Lars Vanden Heede

Messieurs U23 :

Alec Segaert, Jonathan Vervenne. Réserve : Vlad Van Mechelen

Dames élites :

Julie De Wilde, Febe Jooris. Réserve : Sara Van De Vel

Messieurs élites :

Remco Evenepoel, Wout van Aert. Réserve : Yves Lampaert

Course en ligne

Filles juniores :

Lore De Schepper, Ella Heremans, Fleur Moors, Xaydée Van Sinaey, Luca Vierstraete. Réserves : Dina Boels, Emma Siegers, Anna Vanderaerden

Garçons juniors :

Steffen De Schuyteneer, Sente Sentjens, Lars Vanden Heede, Victor Vaneeckhoutte, Jarno Widar. Réserves : Niels Driesen, Duarte Marivoet Scholiers, Jasper Schoofs

Messieurs U23 :

Gil Gelders, Thibau Nys, Alec Segaert, Warre Vangheluwe, Jonathan Vervenne. Réserves : Tijl De Decker, Jasper Dejaegher, Vlad Van Mechelen

Dames élites :

Sanne Cant, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Lotte Kopecky, Lone Meertens, Marthe Truyen. Réserves : Audrey De Keersmaeker, Marieke Meert, Marion Norbert-Riberolle, Julie Van De Velde

Messieurs élites :

Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Remco Evenepoel, Frederik Frison, Yves Lampaert, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck. Réserves : Tim Declercq, Quinten Hermans, Florian Vermeersch, Tim Wellens

Piste

Dames

Sprint :

Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Julie Nicolaes

Endurance :

Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Lotte Kopecky

Messieurs

Endurance :

Thibaut Bernard, Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van Den Bossche, Noah Vandenbranden. Réserve : Brem Deman

Mountainbike cross-country

Filles juniores :

Shanyl De Schoesitter

Garçons juniors :

Antoine Jamin, Sverre Van Lee

Dames U23 :

Julie Grégoire

Messieurs U23 :

Lukas Malezsewski, Jente Michels, Jarne Vandersteen

Dames élites :

Emeline Detilleux

Messieurs élites :

Pierre De Froidmont, Clément Horny, Arne Janssens, Jens Schuermans

BMX

Garçons juniors :

Niels Appermont, Dieter Brouns, Yorgi Piccart

Dames U23 :

Aiko Gommers. Réserve : Valerie Vossen

Messieurs U23 :

Thibaut Stoffels, Jan-Viktor Vranckx

Messieurs élites :

Mathijn Bogaert, Ruben Gommers, Mathijs Verhoeven

Para-cyclisme sur piste

Ewoud Vromant (MC2), Diederick Schelhout (MC3), Louis Clincke (MC4), Jarno Thierens (MC4), Niels Verschaeren (MC5), Milan Thomas en Jonas Goeman (MB)

Para-cyclisme sur route

Cyril Berthaut (MC1), Tim Celen (MT2), Louis Clincke (MC4), Jean-François Deberg (MH3), Ken De Feyter (MC5), Maxime Hordies (MH1), Marvin Odent (MH3), Diederick Schelhout (MC3), Jarno Thierens (MC4), Thibaud Thomanne (MC2), Milan Thomas en Jonas Goeman (MB), Jonas Van de Steene (MH4), Niels Verschaeren (MC5), Ewoud Vromant (MC2).