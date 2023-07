La SD Worx BW Classic ce mercredi à Tubize : un test pour grandir encore et devenir une course pro

À lire aussi

“Nous voulons effectivement aller encore plus haut à l’avenir, mais nous devons d’abord rendre une bonne copie pour cette édition 2023 en tant que course UCI de catégorie 2, indique l’organisateur, Charles Caprasse. C’est en quelque sorte un examen de passage ! Mais nous avons déjà les même prérequis que pour une grande épreuve professionnelle. Pour le retour d’une grande course en Brabant wallon, grâce à nos sponsors, au soutien de la ville de Tubize et le savoir-faire du TRW Organisation (NdlR : le Tour de Wallonie, qui, lui, débute samedi pour cinq étapes).”



Pendant que l’épreuve masculine effectuera sa première partie en ligne, il y aura aussi, comme l’an passé, un critérium pour les dames : la SD Worx BW Women Race. Pour une journée vélo sur le grand braquet, avec l’envie de faire ses preuves. Une seule vraie équipe pro sera au départ chez les hommes, ce mercredi : le Team Flanders Baloise. “Nous aurons de nombreuses équipes de développement, celles pour espoirs liées aux équipes professionnelles”, ajoute Charles Caprasse. Avec l’envie de pouvoir attirer les grandes sœurs de ces structures à court terme.

Départ à Tubize à 12h30 pour 185 kilomètres. Avec une partie en ligne vers Ittre (12h50), Sart-Dames-Avelines (13h23), Ligny (13h38), Farciennes (14h00), Petit-Roeulx (14h50), Braine-le-Comte (15h24) avant trois circuits locaux à Tubize (premier passage sur la ligne à 15h44), pour une arrivée prévue vers 17h00.

Départ des dames à 13h00 à Tubize et arrivée prévue vers 14h24.