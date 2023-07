SD Worx BW Classic : Fretin le plus rapide au sprint

Le cinquième du DH Challenge Ekoï chez les élites et espoirs a apprécié l’épreuve brabançonne. “C’était pas mal au niveau du parcours, assez usant, et cela aurait pu casser encore plus avec davantage de vent”, ajoute-t-il. “L’épreuve était bien sécurisée et si elle a envie de grandir, je pense que c’est bien possible.”

À lire aussi