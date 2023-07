Tour de Wallonie : “Ganna est clairement favori”

Sur ses terres, Arnaud De Lie a été une fois de plus bien acclamé, rappelant son ambition, sa soif de victoires, tout en restant prudent par rapport à sa condition après son premier stage en altitude.

Il est la tête d’affiche de l’épreuve avec l’ancien double champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna. Le solide Italien est désigné par la plupart des outsiders comme le grand favori de la course wallonne. “Je marche toujours bien sur le Tour de Wallonie, une épreuve qui me tient à cœur, que j’apprécie, qui me convient, tout comme la période”, évoque Loïc Vliegen. “J’y ai gagné une étape et le classement final en 2019 avant d’échouer de peu l’an passé, terminant deuxième d’une étape et du classement général (NdlR : derrière l’Australien Robert Standard, qui remet sa victoire en jeu). J’espère à nouveau être dans le coup sur cette édition. Mais avec l’introduction d’un contre-la-montre sur les cinq étapes, ce sera plus compliqué pour moi de viser le classement final. Surtout qu’il est long et qu’il y a un sérieux client avec Filippo Ganna.”

Ce chrono de 32 kilomètres, mardi, à Mons, sera effectivement déterminant. “Ce contre-la-montre n’est pas idéal pour moi”, analyse Greg Van Avermaet. “J’ai de très bons souvenirs sur ce Tour de Wallonie sur lequel j’ai gagné au début de ma carrière. C’est une épreuve sur laquelle je peux généralement jouer le classement final, je l’ai remporté deux fois, mais ce ne sera pas possible pour moi avec ce chrono. Je me sens bien, je viserai donc des étapes.”

Même son de cloche pour Thibau Nys. “Impossible de penser au classement général avec ce long chrono, mais je suis très motivé par une victoire d’étape, même si je ne suis pas dans la condition que j’espérais au sortir d’un stage en altitude”, commente le fils de Sven Nys. “Mais cela peut aussi se débloquer en course.”

Et le principal intéressé, qu’en pense-t-il ? “Dans la perspective du Championnat du Monde du chrono, ce long contre-la-montre de mardi est intéressant pour moi”, répond Filippo Ganna, très mesuré dans ses propos. “Cela m’a motivé à venir ici. On verra comment la course se déroule d’ici là, avec ce chrono, le jour de mon anniversaire. J’essaierai de me faire un beau cadeau !”

D’ici là, il veillera à ne pas se faire piéger sur la première étape de ce samedi, entre Huy et Hamoir, sur une étape bien vallonné mais qui pourrait se terminer au sprint avec un peloton réduit.