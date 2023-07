Ganna annonce encore plus la couleur au Tour de Wallonie

Il en a apporté directement la confirmation, sur l’étape d’ouverture, disputée entre Huy et Hamoir, en s’imposant… au sprint. “J’étais satisfait de mes sensations, je me sentais bien sur le vélo, mais notre carte chez Ineos-Grenadiers, pour cette première étape, était logiquement celle d’Elia Viviani pour le sprint”, explique-t-il. “Mais avec ce final tortueux, avec les derniers virages, on s’est perdu. La situation n’était plus sous contrôle.”

En deuxième position à l’amorce du dernier virage, au pied de la relativement courte dernière ligne droite, en faux plat montant, il a alors lancé le sprint pour… lui-même et plus pour son coéquipier et compatriote Elia Viviani. “J’ai tenté et cela a fonctionné”, ajoute-t-il dans un sourire.

Quand on lui demande s’il a déjà gagné un sprint dans sa carrière, chez les espoirs ou chez les juniors, il répond simplement : “Je ne sais pas, je ne m’en souviens pas”.

Alors qu’il espérait s’offrir un joli cadeau d’anniversaire mardi, sur le contre-la-montre de Mons, Filippo Ganna s’est donc déjà fait plaisir avant l’heure. “Je me retrouve avec le maillot de leader, nous avons une belle équipe sur cette épreuve, qui a d’ailleurs super bien roulé sur cette première étape”, se contente-t-il d’ajouter. “On verra au fil des jours.”

Avec l’ambition de conserver son maillot de leader jusqu’au bout.