Vainqueur à Walcourt sur le Tour de Wallonie, Arnaud De Lie n'est pas rassasié: "J’espère bien gagner à Mont-Saint-Guibert"

Arnaud, quelle saveur, elle a, cette victoire ?

”J’en suis vraiment très heureux, car il s’agit de mon premier succès après le crash aux Quatre Jours de Dunkerque. Et puis c’est aussi ma première victoire avec mon frère Axel, au bout d’un super boulot de mes coéquipiers. Mention spéciale à tous. Sébastien Grignard a par exemple fait son travail comme il le fait d’une manière magistrale. Je suis aussi content, car c’est la première fois que je gagne avec Cédric Beullens. C’est un mec avec qui je m’entends vraiment bien. Et puis regagner en terre wallonne, ça fait du bien ! Surtout à Walcourt, où je connais beaucoup de gens, comme je venais quand j’étais jeune sur les manches du challenge VTT du Kid’s Trophy. Pour toutes ces raisons, je suis vraiment satisfait.”

C’est vraiment la première fois avec Beullens ?

”Pas en course, mais au niveau du vrai lead-out, oui. Avant, c’était à chaque fois avec Jasper De Buyst. Cela montre le potentiel de Cédric.”

C’était quoi, le geste que vous avez mimé en franchissant la ligne ?

”(Il rigole) Au début de l’année, on aimait bien avec mes coéquipiers faire le geste de Ronaldo et son cri “Suuuuuuu” (NdlR : que le joueur de foot portugais scande quand il marque un but). Je l’avais déjà fait au Grand Prix du Morbihan. On l’a tellement fait qu’il revient désormais quand je suis content : je le fais sans le faire exprès ! Bon, j’avais aussi un peu perdu l’habitude de gagner… Lundi, je penserai peut-être à un autre geste !”

Ce sera sans doute encore un sprint, effectivement, pour la troisième étape…

”Ce sera dur encore au niveau du parcours. Mont-Saint-Guibert, ce n’est jamais facile là-bas. Ce n’est pas loin de Louvain-la-Neuve, la terre des étudiants. Je n’ai pas été un grand étudiant mais j’espère bien gagner là-bas !”

Comment la suite de ce Tour de Wallonie, avec le maillot de leader ?

”Je ne pense pas au classement général, avec la perspective du long contre-la-montre de mardi et la présence de Filippo Ganna… J’ai d’ailleurs choisi de ne pas faire les sprints intermédiaires en cours d’étape. Je me concentrais sur l’arrivée. Cela aurait été bête de tomber pour trois secondes, qui ne joueront pas grand-chose au niveau du classement général. Mais c’est mon deuxième maillot de leader cette année après celui de l’Étoile de Bessèges, qui reste un très bon souvenir. C’était cinq jours avec un chrono, comme ici. Je dois donc gagner deux étapes, comme à Bessèges…”

Physiquement, où en êtes-vous ?”

”C’est difficile de dire si je suis à mon meilleur niveau. Mais durant toute la journée, je me sentais vraiment bien. La patte tournait bien, comme on dit dans le jargon. Je n’ai jamais été mis en difficulté. Au sprint, je me suis dit que j’allais produire mon effort à 220 mètres du but : je me sentais assez fort pour tenir jusqu’à la ligne. Et j’ai vu que j’avais gagné bien avant de passer l’arrivée. J’étais déçu de mon résultat samedi, mais j’avais bien ressenti le feeling du peloton, le fait de jouer des coudes, de l’épaule, ce qu’on ne peut pas faire à l’entraînement.”

Comment voyez-vous l’évolution de votre frère, Axel, de plus en plus appelé dans l’équipe pro de Lotto-Dstny, comme sur ce Tour de Wallonie ?

”Il a fait du très bon travail encore sur cette étape. Il a roulé en tête de peloton. L’échappée avait une belle avance, il a su bien réduire l’écart. Cela roulait très vite dans le peloton et il a su rester devant. Il a roulé avec Luke Rowe, d’Ineos-Grenadiers, qui a beaucoup d’expérience à ce niveau-là et qui est un gars que j’apprécie beaucoup. Il aide Axel à comprendre comment on roule en tête du peloton. Ce n’est pas juste pousser sur les pédales, c’est une véritable gestion durant toute la course. Mais Axel a bien fait le boulot !”