Battue au sprint, Lotte Kopecky conserve le maillot jaune sur le Tour de France : “Je pensais que mon pneu était crevé”

Sous le déluge du Cantal, Lotte Kopecky est parvenue à passer entre les gouttes pour conserver son maillot jaune. Même si elle pourra nourrir des regrets avec sa deuxième place, l’essentiel a été assuré pour l’Anversoise. L’étape du jour qui reliait Clermont-Ferrand à Mauriac était propice aux puncheuses. Au total, 6 côtes étaient répertoriées sur les 151 kilomètres de course. Une timide échappée s’est formée en début de parcours avant d’être reprise à plus de 50 bornes de l’arrivée. Trois Néerlandaises se sont ensuite extirpées du peloton dans la côte des Plaines. Elles ont ensuite été rejointes dans la côte de Trébiac, à 4 km de l’arrivée. Sous la pluie battante, les chutes se sont multipliées dans le final de l’étape. Eva Van Agt, l’une des femmes du trio de tête est d’ailleurs lourdement tombée et a été contrainte à l’abandon. Dans la montée finale vers Trébiac, les favorites se sont neutralisées et c’est Liane Lippert qui s’est imposée devant la star belge. “Soudainement, j’ai senti ma roue arrière qui glissait pendant le sprint. J’ai cru que mon pneu arrière avait crevé, mais ce n’était pas le cas. J’aurais vraiment bien aimé gagner une deuxième fois d’affilée parce que le lead out de Demi Vollering était parfait. Mais on ne peut pas non plus se plaindre parce que ce fut une étape difficile avec un final dangereux en descente”, a déclaré une Kopecky mi-frustrée mi-soulagée.