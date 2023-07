Cyclo-cross, VTT, gravel et route: Kielich le touche à-tout brille sur tous les fronts !

Kielich, c’est un véritable touche-à-tout. Un coureur multidisciplinaire. Il aime le cyclo-cross, lui qui a été champion de Belgique espoirs ou troisième d’un Mondial des moins de 23 ans. Il aime également le VTT, discipline dans laquelle il a été quatre fois champion de Belgique (chez les juniors, deux fois chez les espoirs et une fois chez les élites). Il apprécie aussi le gravel, il vient de remporter une manche des UCI World Gravel Series, aux Pays-Bas. Et il brille également sur la route. Du haut de ses 23 ans, ce Flandrien explosif vient de le prouver en remportant cette troisième étape de l’Ethias Tour de Wallonie.

”La fin de l’étape a vraiment été difficile, mais nous étions encore à plusieurs à l’avant dans le dernier kilomètre et nous avons bien joué le coup”, raconte ce coureur de la formation de développement d’Alpecin-Deceuninck, appelé dans l’équipe première (dans laquelle il a signé deux ans, à partir de 2024) sur la course wallonne. “J’ai tout donné après le dernier virage et j’ai su maintenir mon avance jusqu’au bout.”

Ce succès est la confirmation de ce qu’il avait déjà montré cette saison, lui qui s’était classé 2e de l’Anvers Port Eric Trophy, 3e du circuit de Wallonie, 3e à Denain, 4e à Nokere. “J’avais déjà gagné en UCI sur la route, mais pas encore à un niveau aussi élevé que ce Tour de Wallonie. C’est prometteur pour la suite.”

De sa carrière. Pas de ce Tour de Wallonie. Nouveau leader de l’épreuve, il s’attend à perdre son maillot ce mardi, sur le contre-la-montre de Mons, qui est dans le viseur de Filippo Ganna.