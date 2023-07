Cattaneo, 32 ans, a rejoint le 'Wolfpack' en 2020 en provenance de l'équipe italienne Androno Giocattoli-Sidermec. Depuis, il s'est érigé comme l'un des coéquipiers les plus précieux de Remco Evenepoel. Il l'a notamment accompagné sur le dernier Tour d'Italie.

L'Italien avait débuté sa carrière professionnelle chez Lampre-Merida en 2013. Sous le maillot de Quick-Step, il a terminé 2e de la 9e étape du Tour de France 2021 et 2e aussi des championnats d'Italie du contre-la-montre cette année derrière Filippo Ganna.

À lire aussi

"Je suis très content de poursuivre mon aventure au sein du Wolfpack et fier de faire partie de cette équipe spéciale. Je pense avoir livré du bon travail ces dernières années, j'ai trouvé ma place et je suis content de pouvoir utiliser mon expérience pour aider l'équipe à évoluer. Mes objectifs pour les deux prochaines années est surtout d'aider l'équipe dans les courses à étapes et continuer à m'améliorer sur le contre-la-montre", a réagi Cattaneo, cité dans le communiqué.

"Mattia est un coureur important pour nous et nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de ses services pour les deux prochaines années", a ajouté Patrick Lefevere, manager de Soudal Quick-Step. "Il est un solide grimpeur et possède une belle pointe de vitesse sur la plaine. Il peut offrir beaucoup dans différents scénarios et c'est fantastique d'avoir trouvé un accord avec lui."