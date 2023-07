Tour de Wallonie : le cadeau “souffrance” de Ganna

Un chrono long, de 32,7 bornes, dessiné par les organisateurs pour tenter d’attirer les meilleurs spécialistes de l’effort en solitaire. Si Evenepoel n’est finalement pas venu, Filippo Ganna, lui, avait bien fait le déplacement. Pour cette journée du mardi 25 juillet, pour s’offrir un joli cadeau d’anniversaire à Mons, le jour de ses 27 ans. Et pour effectuer un dernier test grandeur nature avant le championnat du monde de Glasgow. “L’idée était aussi d’engranger un maximum de confiance avec des victoires”, ajoute l’ancien double champion du monde du chrono, qui veut retrouver le maillot arc-en-ciel dans un peu moins de deux semaines. “Concernant le Mondial, je n’ai pas encore trop regardé le parcours de Glasgow (sic). C’est le Mondial. Il y aura de sérieux adversaires, dont Evenepoel, mais aussi van Aert. On verra. Là, je suis concentré sur le Tour de Wallonie. Il reste encore une étape.”

Avec l’objectif d’aller chercher la victoire finale ce mercredi. Pour une ultime journée qu’il va aborder avec une belle avance de 43 secondes sur Brent Van Moer, quatrième du général et le seul adversaire classé en dessous de la minute, puisque Ganna est suivi par ses coéquipiers Joshua Tarling et Connor Swift. Ce chrono a d’ailleurs permis de rappeler que son équipe dispose d’un grand talent dans cet exercice si particulier du contre-la-montre avec Joshua Tarling, champion du monde de la discipline, l’an passé, chez les juniors. “Je ne suis pas du tout surpris par sa performance, évoque Filippo Ganna au sujet du jeune Anglais de 19 ans, qui a décidé de s’aligner au Mondial des pros et pas sur celui des moins de 23 ans. Il deviendra un des meilleurs de la spécialité dans le futur, mais il est vraiment complet et ne sera pas que bon dans les chronos. Nous sommes donc en bonne position pour le classement final. On verra ce qui arrive. Je suis déjà bien satisfait avec mes deux succès, dont celui-ci, au contre-la-montre, un des plus durs de ma carrière. Cela a été beaucoup de souffrance, mais, à la fin, il y a la victoire.”

Et le maillot de leader qu’il défendra ce mercredi, entre Banneux et Aubel, sur un parcours corsé, avec de nombreuses côtes, dont celles de Filot, de Chambralles, de Fraiture, de la Roche-aux-Faucons, de Cortil, de Trasenter, de la Ville Haute ou des Trois Frontières. Sans oublier toutes celles non répertoriées.