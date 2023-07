Un adversaire en moins pour Evenepoel à la Vuelta ? Ayuso est tombé lors de sa course de reprise (VIDEO)

Ayuso était en tête de la course avec Lazkano (Movistar) quand les deux hommes sont allés au sol. Il s'est relevé pour prendre la troisième place derrière son équipier Marc Hirschi et Ben Healy mais l'Espagnol semble touché au bras et pourrait souffrir d'une fracture qui serait synonyme de forfait à la Clasica San Sebastian ce samedi et surtout à la Vuelta, qui débutera dans un mois (le 26 août).

Ayuso devait être le leader désigné du Team UAE Emirates sur le Tour d'Espagne, avec la ferme intention de contester la victoire finale à Remco Evenepoel, Primoz Roglic ou encore Jonas Vingegaard...