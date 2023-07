Ce maillot jaune qui se moque des limitations de vitesse !

Jonas Vingegaard a donc bouclé les 21 étapes et les 3 400 bornes du Tour de France à plus de 41 km/h de moyenne. Voilà qui laissera rêveurs les honorables automobilistes qui, au volant de leurs puissants SUV, se font rattraper par la patrouille et flasher par les radars dès qu’ils dépassent les 30 km/h dans nos grandes villes ! En vérité, les chronos n’ont jamais cessé de s’affoler sur le Tour. Lorsqu’il s’offrit, en 1903, la première victoire dans la Grande Boucle, le Français Maurice Garin avait parcouru les 2 400 km à une moyenne de 25 km/h. C’était déjà remarquable, sachant que les vélos de l’époque, sans changement de vitesse et avec un frein arrière à rétropédalages, étaient à des années-lumière des prototypes d’aujourd’hui. En 1936, c’est à plus de 30 km/h de moyenne que le Belge Sylvère Maes s’adjugeait le maillot jaune à Paris. En 1969, pour son premier sacre, Eddy Merckx dépassait les 35km/h. Et depuis le début des années 2000, le cap de 40 km/h est régulièrement dépassé par le vainqueur.