De Lie 3e de l’étape reine du Tour de Wallonie : ça promet pour la suite !

Ce qu’il a fait, avec brio, à nouveau, se classant troisième à Aubel. Il a aussi joué la carte du collectif, quand son équipe Lotto-Dstny a durci la course pour Brent Van Moer. Le Taureau de Lescheret est même apparu en tête dans la dernière côte répertoriée, celle des Trois Frontières, dans le final. “Pour que Brent y attaque”, explique-t-il, tout en essuyant la sueur qui perle de son front et vient lui piquer les yeux. “Ensuite, on a joué la carte du sprint.”

"On est meilleurs quand on ne joue pas aux cartes !"

Jouer. Ce mot reviendra plusieurs fois dans le débriefing, à chaud, quelques secondes après l’arrivée, avec ses coéquipiers. “On a été mauvais au poker”, ajoute-t-il. “À Mont-Saint-Guibert, il fallait jouer au poker (NdlR : comme Timo Kielich, qui s’y est imposé), on ne l’a pas fait. Et aujourd’hui, on a essayé, mais on a raté. On est meilleurs quand on ne joue pas aux cartes ! C’est une déception de terminer troisième, je vise la victoire…”

Il n’a pas manqué grand-chose au peloton pour revenir sur le duo Bagioli-Williams, parti à trois bornes du but, dans une côte non répertoriée. “Je ne pouvais pas y aller et je devais garder mes coéquipiers Lievens et Van Moer avec moi en vue du sprint, qu’il fallait aborder avec de la vitesse pour la portion montante. C’est dommage, mais je reste satisfait de ma journée, sur une étape très usante. Avec le fait de course de la neutralisation, qui a été… en notre faveur, puisque nous avons récupéré Sébastien Grignard, qui est revenu de l’arrière et nous a aidés. Je suis content de ma semaine sur ce Tour de Wallonie. Avec une victoire, des places d’honneur et de bonnes sensations. Je n’ai jamais été mis en difficulté : ça prouve que je suis en bonne condition.”

Ça promet pour la suite et la fin de saison !