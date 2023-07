Seul en tête quand le peloton s’est trompé de route au Tour de Wallonie, Mauro Schmid estime que la neutralisation n’a pas été correcte

Seul en tête après être sorti de l’échappée matinale en compagnie de son coéquipier Mauri Vansevenant, de l’ancien champion de Belgique Dries De Bondt, Laurens Huys et Ceriel Desal, Mauro Schmid avait une bonne vingtaine de secondes d’avance sur le peloton et semblait bien posé sur sa machine quand il a été contraint de mettre pied à terre, sur injonction des commissaires. La cause ? Une partie du peloton, derrière lui, s’était trompée de route après avoir été mal aiguillée. Il a pu repartir avec la même avance après la neutralisation, mais son effort était coupé, cassé.

”Je pense que j’avais une bonne chance sur cette étape, raconte le Suisse de Soudal-Quick Step. On a rendu la course difficile. Dans l’échappée, j’attendais d’attaquer. Je me sentais frais dans le final à 35 kilomètres du but, quand j’ai entendu que cela réagissait au peloton. Je suis parti seul. Malheureusement, le peloton a pris la mauvaise route derrière moi. La course a été neutralisée. Selon moi, cela n’a pas été correct que je sois arrêté alors que tout le peloton se recomposait, avec des coureurs lâchés qui ont pu revenir.” Et travailler ensuite à sa poursuite.

La reprise, en côte, a été brutale pour le Suisse. “Cela a vraiment duré longtemps avant que je puisse redémarrer. Et c’était très compliqué de retrouver mon rythme. Je me suis battu jusqu’au bout, mais c’était impossible.”

Il a pu se consoler avec le prix de la combativité. “Et avec la victoire de mon équipier Andrea Bagioli.”