Tour de Wallonie : Johan Meens, la naissance d’un baroudeur

Ce Liégeois de Hombourg, qui a encore attaqué mercredi en passant dans son village, en fin de course, s’est rapidement transformé en baroudeur à son arrivée chez les pros, l’an passé, chez Bingoal-Wallonie Bruxelles. Cela avait failli lui réussir en 2022, quand il s’était classé deuxième d’une étape du Tour de Tchéquie, battu dans le bon quatuor de tête par le solide Rune Herregodts.

Il a continué sur cette belle lancée cette saison, avec de nombreuses offensives, dont un triplé d’échappée sur les Ardennaises. Il a participé à la Flèche Brabançonne, à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège et y a attaqué à chaque fois. “Je suis content de mon évolution, de ma progression depuis que je suis chez les espoirs et les pros”, raconte le Liégeois, fils d’agriculteurs, comme Arnaud De Lie (il avait terminé 2e du DH Challenge Ekoï en 2020, devancé par le Taureau de Lescheret). “En début de saison, je prenais les échappées pour gonfler le moteur, même si sur les classiques, c’était aussi parce que c’était la seule chose accessible. Depuis, j’ai essayé de faire des résultats (il s’est classé 8e d’une étape du Tour de Slovénie et 9e d’une étape du Tour d’autruche). Mais sur ce Tour de Wallonie, qui se termine souvent au sprint, je m’étais mis en tête d’attaquer et d’aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Je suis très heureux d’y être parvenu et d’avoir pu monter sur le podium avec notamment Filippo Ganna devant mes supporters, à Aubel.”

Il va désormais récupérer en vue de la suite de la saison, qui passera par la Polynormande, l’Arctic Race of Norway et le Tour de Grande-Bretagne.