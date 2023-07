”Un bon restaurant à conseiller ?”: quand Philippe Gilbert demande des conseils à Theo Francken !

Le jour de notre fête national, un tweet émanant de l’ancien cycliste et Champion du Monde Philippe Gilbert avait retenu l’attention de l’ancien ministre de La Défense, Theo Francken. Sur ce tweet, Philippe Gilbert souhaitait une bonne fête nationale à tous les Belges et il y avait ajouté une caricature rappelant la victoire de Phil avec son maillot de Champion de Belgique sur le Tour des Flandres. Une caricature où on voit donc Gilbert célébrer sa victoire en marchant sur le Lion des Flandres avec sa tunique aux couleurs de la Belgique, pour montrer que l’Ardennais venait de mettre la Flandre à ses pieds.