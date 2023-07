Tour de France Femmes : un final de fou pour Lotte Kopecky, la van Aert des dames

Mais quel final ! 34 ans après, il semblerait que Greg LeMond et Laurent Fignon aient enfin trouvé leurs successeures. 4e du classement général ce matin au départ du contre-la-montre de Pau, Lotte Kopecky a totalement renversé la vapeur. Après avoir fait son retard sur Annemiek Van Vleuten, troisième, l’Anversoise est ensuite revenue sur les talons de Katarzyna Niewiadoma, deuxième. Chose inédite, les deux coureuses ont terminé dans le même temps au général. Mais grâce à quelques centièmes de moins sur ce chrono de l’ultime étape, la Belge s’est emparée de la seconde place au profit de la Polonaise. Au départ de cette deuxième édition de la Grande Boucle féminine version moderne, peu l’imaginaient monter sur la boîte à Pau. “Je me suis surprise” s’est elle étonnée après la course. Cette seconde place vient ponctuer son exceptionnelle semaine sur les routes de France. Pour la première fois de sa carrière, la Femme de 27 ans grimpe le podium d’un Grand Tour. À l’arrivée Lotte Kopecky a déclaré : “Cette semaine a été plus que je ne l’aurais imaginé. C’était fou de rouler avec le maillot jaune sur le Tour. Et aujourd’hui nous gagnons aussi le Tour de France avec Demi Vollering. Ça n’aurait pas pu être plus parfait.”