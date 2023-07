Notre compatriote Lotte Kopecky s’est affirmée comme la meilleure coureuse du monde avec une victoire d’étape, six jours en jaune et une deuxième place au classement final totalement inespérée. La Belge n’est pas une grimpeuse mais elle a tout de même réussi à limiter la casse sur les pentes du Tourmalet puis dans le chrono de Pau après s’être montrée la plus forte durant toute la semaine.

Si la Jumbo-Visma de Vingegaard et van Aert avait fait fort en gagnant plus de 660.000 euros de primes sur le Tour masculin, la formation SD-Worx de Kopecky et Vollering a dominé l’ensemble de cette deuxième édition du Tour féminin, raflant la plus grosse part du gâteau au niveau des primes : un peu plus de 100.000 euros au total.

Le classement des primes de ce Tour féminin n’a pas encore été publié mais Kopecky a rapporté 39.410 euros à elle seule : 25.000 pour sa deuxième place finale, 3.000 pour son maillot vert, 1.400 pour avoir porté les maillots jaune et vert et 10.010 euros de primes diverses durant les étapes (notamment 4.000 pour sa victoire dans la première étape). Elle a aussi largement pris part à la victoire de SD-Worx au classement par équipes (6.000 euros supplémentaires) alors que Demi Vollering a mis 50.000 euros dans les caisses rien que pour sa victoire finale.

Si ces primes sont bien moins importantes que chez les hommes (500.000 euros pour le vainqueur final, 25.000 pour les maillots vert et à pois, 11.000 pour un vainqueur d’étape et 50.000 pour la meilleure équipe), c’est en partie parce que le Tour féminin ne fait que huit étapes, contre 21 chez les hommes. Générant ainsi moins de revenus.