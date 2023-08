1000 nuits d’hôtel, 150 vélos et des tonnes de matériel à transporter : le casse-tête logistique de Belgian Cycling pour le super-mondial écossais

Zoom sur les pièces essentielles de ce véritable casse-tête.

Une délégation de 121 personnes

Alors que ce super-mondial rassemblera sept disciplines, Belgian Cycling assurera son soutien aux quatre disciplines olympiques que sont la route, la piste, le VTT et le BMX (pas de représentants en BMX freestyle). “Ce sont les disciplines dites 'focus', celles pour lesquelles nous recevons des subsides des autorités, détaille Frederik Broché. À côté de celles-là, il y a encore le para-cycling (NdlR : soutien de la ligue handisport), le trial, l’indoor cycling, le gran fondo ou le VTT marathon. Pour les quatre spécialités citées en amont, nous emmènerons en Écosse 67 coureurs (33 routiers, 14 pistards, 12 vététistes et 9 spécialistes du BMX) ainsi que 54 membres des différents staffs. Cela représente donc une délégation de 121 personnes.”

Les coureurs rejoindront l'Ecosse par avion au contraire du staff qui voyagera pour l'essentiel via le tunnel sous la Manche. ©JDM

Si les coureurs et les coachs rejoindront le Royaume-Uni par avion (80 billets aller-retour environ), l’essentiel du staff voyagera, en revanche, par la route et le tunnel sous la manche. “Chaque discipline est présente avec le même staff que lors d’un championnat du monde classique, poursuit Broché. Les compétitions étant condensées sur onze jours, il est très difficile de mettre des passerelles en place pour des membres de nos staffs. La seule exception est un médecin qui enchaînera la piste avec le VTT.”

1000 nuitées et quatre hôtels différents

Bien que Frederik Broché rêvait initialement de rassembler tous les athlètes de Belgian Cycling dans le même établissement hôtelier afin de créer une atmosphère de type “olympique”, le directeur technique a dû se résoudre à répartir les 67 cyclistes et leur staff par discipline, sur différents sites.

”Ce sont des contingences pratiques qui nous ont poussés dans cette direction. Pour les pistards, il est, par exemple, essentiel d’être logé à proximité du vélodrome, et donc en ville alors que les routiers doivent pouvoir profiter d’un environnement moins urbain afin de bénéficier de parcours d’entraînement appropriés, sans trop de trafic. Le site de Fort William qui accueillera les compétitions de descente VTT est, par ailleurs, à deux heures et demie de voiture de Glasgow… Nous avons donc choisi d’investir quatre établissements hôteliers différents.”

Les routiers seront logés à hôtel Double Tree de Dunblane. ©D. R.

Remco Evenepoel et les autres routiers (toutes catégories d’âge confondues) installeront ainsi leurs quartiers au Double Tree de Dunblane, à une demi-heure de route du centre-ville de Glasgow. Un établissement quatre étoiles au cachet victorien, situé dans la campagne écossaise et où la nuitée est facturée, en moyenne, entre 100 et 150 €. Un budget contenu que Belgian Cycling s’est efforcé de maîtriser en invitant, comme à l’accoutumée, les coureurs à dormir en chambre double. “C’est qu’au total, ces Championnats du monde de Glasgow représentent, pour nous, un total de 1000 nuits d’hôtel !”

152 vélos, 3000 produits énergétiques et des démarches douanières complexes

Si la fédération belge avait embarqué l’année dernière près de 2,5 tonnes de matériel en Australie pour le seul Mondial sur route, c’est par le tunnel sous la manche que sera cette fois acheminé un équipement bien plus important puisque couvrant les besoins des quatre disciplines de haut niveau. Au total, Belgian Cycling déplacera ainsi 152 vélos (64 de route, 18 de chrono, 40 de piste, 17 VTT et 13 BMX), 1530 barres énergétiques, 1720 gels énergétiques, 60 kilos de poudre pour boissons sportives (hydratation, récupération…) et 750 bidons. Une panoplie nécessitant une organisation millimétrée d’autant que le Brexit a, un peu plus encore, complexifié la donne…

Plusieurs tonnes de matériel seront acheminées en Ecosse. © Bernard Demoulin

”Nous devons en effet présenter tous les véhicules à la douane avec, pour chacun, un carnet détaillé de tout le matériel embarqué, détaille Frederik Broché. Au moment de retourner en Belgique, il faudra théoriquement que tout ce qui est entré sur le sol britannique en ressorte sans quoi les autorités pourraient imaginer que nous avons fait commerce et vendu certaines choses… Or, vous comprenez bien que les produits énergétiques auront été consommés et que nous ne reviendrons pas avec nos 750 bidons. Une dérogation spéciale devrait heureusement nous être accordée mais le dossier est toujours en cours.”

27 Véhicules

Pour embarquer tout ce matériel, Belgian Cycling mobilisera un total de 27 véhicules. La flotte se composera ainsi de neuf voitures, cinq minibus, dix camionnettes, de deux camions ateliers et d’un grand bus.

Près de 27 véhicules composeront la flotte de Belgian Cycling en Ecosse. © Bernard Demoulin

”Ces trois derniers véhicules sont mis à notre disposition par les équipes, détaille le directeur technique. Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step nous prêtent chacune un camion atelier qui permet d’embarquer le matériel des coureurs belges mais aussi celui de cyclistes d’autres nationalités évoluant sous leurs couleurs. Nous disposerons également de l’un des bus de chez Lotto-Dstny. Nous avons déjà également organisé la location d’un scooter devant permettre certains entraînements de vitesse spécifiques pour nos routiers.”

La prime pour un titre de champion du monde élites restera de 50 000€.

Un budget inférieur au seul Mondial sur route australien !

Ces premiers championnats du monde globaux représenteront un budget pour Belgian Cycling oscillant entre 250 et 300 000 euros. Soit moins que les 330 000 euros nécessaires au dernier Mondial sur route de Wollongong. “Quand le rendez-vous arc-en-ciel a lieu à l’autre bout du monde, cela coûte forcément plus cher (NdlR : 150 000€ pour le seul transport aérien en 2022), sourit Broché. Cette année, 50 % de notre enveloppe globale sera avalée par le cyclisme sur route (nombre de coureurs le plus élevé), 24 % par la piste, 14 % par le VTT et 12 % par le BMX.”

Certaines primes ont également déjà été budgétisées. Si le successeur de Remco Evenepoel est belge dimanche prochain, il empochera ainsi 50 000 euros. Le même montant qu’il y a un an à Wollongong (chèque identique chez les dames élites).