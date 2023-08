Le cyclisme écossais entre gloire et décadence

Graeme Obree, deux records de l’heure et trois tentatives de suicide

Son parcours de vie est, peut-être, celui qui se rapproche le plus de Robert Millar alias Philippa York. Après avoir battu le record de l’heure en 1993, l’Écossais a ensuite été champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre sur route en 1997. Mais son passage de la piste à l’asphalte a mal tourné, ce qui l’a plongé dans une profonde dépression. Qui l’a ensuite conduit à trois tentatives de suicide. En 2011, lors de son coming out, il déclarait lugubrement : “J’ai grandi avec l’idée qu’il valait mieux être mort que gay. Je dois avoir su que j’étais gay, mais c’était tellement inacceptable.” En 2013, sur un vélo caréné de sa fabrication, il a établi le record du monde de vitesse en ligne droite (91km/h) dans le Nevada.

Chris Hoy, le multimédaillé britannique

En Grande-Bretagne, Chris Hoy fait partie du rang des grands noms de l’olympisme. Avec 6 titres, il est le second Britannique le plus titré dans des Jeux derrière Jason Kenny. Ses exploits lui ont valu l’immense privilège d’être porte-drapeau en 2012, à Londres. Parallèlement, l’Écossais est également une des légendes du cyclisme sur piste avec 11 titres de champion du monde.

Mark Beaumont, le tour du monde en 78 jours

Si Jules Verne a réalisé un roman sur le Tour du Monde en 80 Jours, Mark Beaumont, lui, l’a fait, pour de vrai, en 78 jours. Ce Britannique est entré dans le Guinness World Records. La raison ? Il a battu le record du monde du tour de la terre le plus rapide à vélo. En plus de cela, ce globe-trotter est un auteur, aventurier et réalisateur de documentaires sur la bicyclette. Une vie bien remplie.

David Millar, le champion déchu

Comme Graeme Obree, David Millar a été champion du monde du contre-la-montre individuel, c’était en 2003. Mais, un an plus tard, il est mis en examen pour détention de produits dopants et se voit retirer son prestigieux maillot arc-en-ciel. En 2006, il revient et réalise le doublé au championnat de Grande-Bretagne, en remportant le chrono et la course en ligne. Avec 10 victoires sur les grands tours, dont un maillot jaune porté pendant 3 jours sur la Grande Boucle en 2000, il se classe parmi les plus grands cyclistes sur route de l’histoire de la Grande-Bretagne.