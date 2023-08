Mercato cycliste: Arnaud Démare rejoint Arkéa-Samsic et quitte la Groupama-FDJ avec effet immédiat, Magnus Cort chez Uno-X

Le Beauvaisien quitte la structure de Groupama-FDJ en cours de saison, et courra pour Arkéa-Samsic jusqu'au bout de la saison 2025. "Je tiens à remercier ces deux partenaires de m'avoir libéré de mes derniers mois de contrat. C'est le meilleur qui pouvait m'arriver afin de tourner vite la page, et de me projeter sur l'avenir", a-t-il exprimé dans le communiqué. Les rumeurs couraient quant à un potentiel départ anticipé, notamment depuis sa non sélection pour le Tour de France, alors que son contrat arrivait à terme en décembre. Il était entendu que le sprinteur avait été laissé sur la touche pour donner la priorité à David Gaudu, candidat au classement général.

Démare débutera sous ses nouvelles couleurs sur le Tour de Louvain, le 15 août prochain (1.1). Il participera également au Tour du Benelux (WorldTour) du 23 au 27 août.

Magnus Cort rejoindra Uno-X pour trois saisons à partir de l'année prochaine

Le Danois Magnus Cort rejoindra l'équipe cycliste norvégienne Uno-X à partir de l'année prochaine. Il quittera donc l'écurie EF Education-EasyPost, après avoir paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons auprès de sa future formation, qui en a fait l'annonce mardi. Magnus Cort est devenu l'un des baroudeurs les plus accomplis du peloton professionnel au cours des trois dernières années, qui l'ont vu remporter des étapes sur les trois Grands Tours. Dans sa carrière, le polyvalent coureur danois, capable de remporter un sprint comme d'aller au bout d'une étape accidentée a triomphé deux fois sur le Tour de France, six fois sur le Tour d'Espagne et une fois sur le Tour d'Italie, avec deux victoires supplémentaires sur Paris-Nice.

Aujourd'hui âgé de 30 ans, Cort a découvert le circuit WorldTour en 2014 avec Orica GreenEDGE, qu'il a quittée pour courir chez Astana en 2018 et 2019. Il a signé pour son équipe actuelle en 2020, auprès de laquelle il a remporté notamment trois victoires sur La Vuelta 2021 et animé le Tour de France 2022 avec de nombreuses offensives.

Cort, qui sera présent aux prochains Mondiaux de Glasgow au sein d'une solide sélection danoise, compte 26 victoires chez les professionnels.