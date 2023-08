Tour de Pologne: Olav Kooij gagne au sprint la 4e étape, Matej Mohoric reste leader

Quatre hommes, partis en début de course, ont animé l'étape: les Polonais Patryk Stosz (Voster ATS) et Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), l'Autrichien Sebastian Schönberger (Human Powered Health) et le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan). L'échappée prenait fin à 25 km de la ligne.