Mercato cycliste : Lotto Dstny recrute onze jeunes coureurs pour son équipe de développement

Jarno Widar, Kamiel Eeman et Victor Vaneeckhoutte, qui ont tous 17 ans, arrivent de CC Chevigny-Crabbé Dakwerken, avec qui Lotto Dstny collabore étroitement. "Widar est l'un des plus grands talent du cyclisme belge", a décrit le communiqué de l'équipe à propos du champion de Belgique sur route chez les juniors. "Il courra au moins un an dans la catégorie espoirs, où il pourra se développer", a déclaré l'équipe.