Mercato cycliste : Pavel Sivakov signe avec UAE Team Emirates pour les trois prochaines saisons

Pavel Sivakov a participé à huit Grands Tours depuis sa signature chez Sky, accrochant une 9e place au Giro 2019, alors 2e au classement du meilleur jeune, et une 16e place lors de l'édition 2022, qu'il a finie 3e au maillot blanc. Il a remporté le Tour de Pologne 2019, la 2e étape et le classement général du Tour des Alpes 2019 et la Vuelta a Burgos 2022.

"Ce sera un grand changement pour moi mais j'ai hâte de rejoindre le projet", a confié Sivakov auprès de sa future équipe. Mauro Gianetti, le directeur d'UAE Team Emirates s'est dit "très satisfait d'accueillir Pavel" dans ses rangs. "Il a montré ses capacités en tant que vainqueur et en tant que travailleur, et nous pensions qu'il peut bien s'intégrer à notre équipe."