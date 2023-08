Robert Stannard suspendu par l'UCI pour un cas de dopage

"Nous respectons la décision de l'UCI et nous nous y conformerons. Entre-temps, nous continuerons à nous informer auprès du coureur, de son management et de l'UCI", précise l'équipe belge.

Le coureur a réagi par l'intermédiaire de son bureau de management: "J'ai été informé par l'UCI que j'ai violé les règles antidopage il y a plus de quatre ans. Je n'ai jamais utilisé intentionnellement une substance interdite et je vais donc demander que mon cas soit renvoyé devant le tribunal antidopage. Je suis impatient de présenter ma défense et je suis convaincu que je pourrai poursuivre ma carrière comme d'habitude. Je respecterai la confidentialité de la procédure et ne ferai donc pas d'autres commentaires."

Stannard, 24 ans, compte un succès professionnel : le Tour de Wallonie en 2022. Il a pris la 2e place du classement du meilleur grimpeur de la dernière Vuelta et a aussi terminé 6e de la Flèche Brabançonne en 2021. Il devait participer aux Mondiaux de Glasgow qui débutent jeudi.