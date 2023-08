Pourquoi tout le monde aime Lotte Kopecky

Cette liste n’est même pas encore complète… Il n’est pas surprenant que Lotte Kopecky soit actuellement la star du cyclisme féminin belge. La marque automobile Škoda, dont Lotte Kopecky est l’ambassadrice, a même donné son nom à une voiture, la Škoda Superb Combi Lotte Kopecky Edition . Qu’est-ce qui rend Lotte Kopecky si bonne et si aimée du public ?

©Skoda

Elle est résistante

Malgré son succès, tout n’est pas rose pour Lotte Kopecky non plus. Elle a dû faire face à de petits et même de gros revers régulièrement, mais elle a fait preuve à chaque fois de résilience et d’une attitude professionnelle. Il suffit de penser à sa victoire à Nokere Koerse quelques jours après le décès de son frère. “Cela ne sert à rien de baisser la tête et de s’asseoir dans un fauteuil à la maison”, a-t-elle déclaré à Sporza après cette course. Sportivement, le Tour 2022 ne s’est pas déroulé comme prévu. “Mais ce n’est pas parce que quelque chose ne marche pas une année que ça ne marchera pas l’année suivante”, a répondu positivement Lotte Kopecky.

Elle est un modèle pour les jeunes

Lotte Kopecky incite de nombreuses jeunes filles à se mettre au vélo. Grâce à elle, le cyclisme est devenu plus populaire. Pour beaucoup, elle est un modèle et elle en est consciente. “Je remarque que j’ai un grand impact sur les jeunes. Le cyclisme est très populaire en Belgique, mais les fans ont besoin de quelqu’un pour les soutenir. À cet égard, je pense que j’ai un rôle important à jouer. Cela motive les filles à être performantes. Je suis heureuse de pouvoir être un exemple pour elles”, déclare Lotte Kopecky. Elle est également devenue récemment ambassadrice du projet Bike for Future de Plan International, qui vise à permettre aux filles du Rwanda d’accéder au cyclisme et à l’éducation sportive.

Elle a l’esprit d’équipe

En course, il faut une équipe solide et c’est ce que Lotte Kopecky trouve au sein de l’équipe SD Worx. Elle n’est pas la seule cycliste à se battre pour gagner, mais selon Lotte, le facteur de faveur au sein de l’équipe est élevé. Elle reconnaît également les efforts de ses coéquipiers. Par exemple, elle a déclaré à propos de sa victoire au Tour des Flandres 2022 :“Ma coéquipière Chantal van den Broek-Blaak a roulé à pleins poumons. Je ne sais pas si j’aurais gagné le Ronde sans elle”.

Lotte Kopecky fait également preuve de serviabilité. Lorsqu’elle a remporté la victoire d’étape et le maillot jaune du Tour de France Femmes avec Zwift le premier jour, elle a immédiatement pensé à l’intérêt de l’équipe : “La victoire au classement général pour Demi Vollering reste notre plus grand objectif.” Quant à sa coéquipière Lorena Wiebes, elle s’est contentée de tirer le sprint. “Le cyclisme est un sport d’équipe. C’est une question de concessions mutuelles”, a-t-elle déclaré.

©Skoda

Elle est sympathique

Pendant la course, Lotte Kopecky se bat à fond pour la victoire, toujours de manière sportive. En dehors de la course, elle est particulièrement sympathique. Signer un autographe sur une canette de boisson ou prendre une photo avec de jeunes fans : si elle a le temps et l’espace pour le faire, elle le fait avec plaisir.

Elle est polyvalente

Bien sûr, tout le monde connaît Lotte Kopecky pour le cyclisme sur route. Mais elle peut faire bien plus et aime la variété. Elle a déjà été sacrée championne de Belgique du contre-la-montre à cinq reprises. Lotte Kopecky est également très performante en cyclisme sur piste, ayant déjà remporté quatre médailles d’or dans différentes disciplines (course par équipe, course aux points et élimination). Elle s’est également aventurée sur le terrain. Lotte Kopecky a également développé sa propre ligne de vêtements LoKo pour tous les fans de cyclisme qui aiment avoir un look agréable et original. Une sportive aux multiples talents donc, dont nous pouvons être fiers en tant qu’amateurs de cyclisme belges.