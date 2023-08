Tour de Pologne: Tim Merlier s'offre la 7e et dernière étape, Matej Mohoric le classement final

Mohoric était le porteur du maillot jaune depuis son succès dans la 2e étape à Karpacz. Jeudi, il avait résisté à la remontée du Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) dans le contre-la-monte de Katowice, et conservé sa précieuse tunique au bénéfice de meilleurs places aux arrivées d'étape, les deux coureurs étant dans le même temps.

Le Slovène a profité du sprint bonification à un peu moins de 100 kilomètres de l'arrivée pour grappiller 3 secondes, Almeida en prenant 2, de quoi compter une seconde d'avance sur le Portugais qui sera l'écart final.

Les attaques se sont multipliées après le sprint. Un trio est parvenu à s'isoler à 90 km du but: Dorian Godon, Christian Scaroni et Marcin Budzinski. Le peloton a géré et réussi la jonction à 16 km de Cracovie. Le sprint royal final pouvait se préparer.

Mohoric enlève à 28 ans son 21e succès pro le 4e en 2023 après la 5e étape du Tour de Slovénie, la 19e du Tour de France et la 2e de ce Tour de Pologne. Le vainqueur de Milan-Sanremo en 2022 succède au palmarès au Britannique Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) lauréat il y a douze mois.