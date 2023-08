Mikel Landa bientôt coéquipier de Remco Evenepoel ? "Le transfert peut être finalisé" annonce Patrick Lefevere

”Le transfert de Mikel Landa peut maintenant être finalisé dans les plus brefs délais. Il a décidé lui-même de rouler pendant deux ans au service de Remco, à 33 ans. Par l’intermédiaire d’un de nos soignants qui le connaît bien, il a pris lui-même les premiers contacts. Je pense que Remco est assez content de cela, même s’il n’est pas très exigeant lui-même”, a expliqué Lefevere lui-même dans une chronique pour le Nieuwsblad. En fin de contrat avec son équipe Bahrain Victorious, l’Espagnol pourrait être un appui de choix pour le champion de Belgique, après avoir terminé deux fois sur le podium du Giro.

Lefereve a aussi expliqué qu’il comptait ne pas s’arrêter là. “On aurait aimé ajouter Pavel Sivakov ou Laurens De Plus, mais le premier était trop cher et Laurens a de toute façon décidé de rester chez INEOS Grenadiers. Carlos Verona nous intéressait également, mais il avait déjà signé en février. J’ai refusé d’entrer dans ce jeu.”

