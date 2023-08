Wout van Aert intéressé à l'idée de participer aux championnats d'Europe: "Les autres années, j'avais parfois du mal à composer ma sélection"

Il est fort probable que Wout Van Aert participe aux championnats d'Europe de cyclisme qui prendront place à Drenthe, aux Pays-Bas, entre le 20 et 24 septembre. C'est ce qu'a déclaré Sven Vanthourenhout mardi. "Wout est très intéressé de participer à la course en ligne et au contre-la-montre" a expliqué l'entraineur national. "Mais je n'ai pas encore eu de contact avec son équipe."