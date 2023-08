Campenaerts a à nouveau invité De Lie chez lui : "Cela promet pour la fin de saison, car sa condition est en phase ascendante…”

”Il vient à nouveau chez moi cette semaine, ce mercredi et ce jeudi”, explique-t-il, en marge d’une interview au sujet du Championnat du Monde du contre-la-montre. “Nous allons à nouveau faire une course ensemble, mardi, sur le Tour de Louvain (NdlR : le Grand Prix de Scherens, que Victor Campenaerts a remporté l’an passé). Nous irons aussi ensemble sur le Grand Prix de Plouay, où nous aurons une solide équipe pour tenter d’amener Arnaud vers la victoire. C’est une course qui lui convient (il s’y était classé quatrième l’an passé). Mais un peu comme toutes les courses qui arrivent, puisqu’il y a aussi le Renewi Tour (NdlR : le nouveau nom du Benelux Tour), sur lequel nous aurons de grandes ambitions. Arnaud peut y gagner une étape, mais aussi le classement final. Le contre-la-montre est court. Mais avec sa pointe de vitesse et la perspective du kilomètre en or sur les autres étapes, il va pouvoir compenser les pertes en secondes du contre-la-montre. C’était important pour Arnaud de retrouver la victoire sur le dernier Tour de Wallonie. C’est un vainqueur, et un gagneur doit continuer à garder ce sentiment du succès. Cela promet pour la fin de saison, car sa condition est en phase ascendante…”