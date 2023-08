Le casse-tête de Patrick Lefevere : renforcer la garde rapprochée de Remco Evenepoel n’est pas si simple…

Et tout en cherchant des accords avec les éléments-clés de cette garde rapprochée du champion de Belgique, le manager roularien a dû partir en quête de forces vives pour renforcer son pôle de grimpeurs. S’il n’a eu de cesse de défendre ses hommes et de répéter qu’il a confiance en des gars comme Van Wilder, Vervaeke ou Cattaneo pour entourer sa pépite sur le prochain Tour de France, Lefevere sait qu’un ou l’autre élément supplémentaire, expérimenté si possible, ne serait pas un luxe. Car son leader a de l’ambition et il n’ira pas sur la Grande Boucle avec l’objectif de jouer les figurants derrière Vingegaard ou Pogacar…

Peu de profils intéressants sur le marché

Pour autant, il ne suffit pas de passer trois coups de téléphone pour ramener au sein de l’équipe les meilleurs grimpeurs du monde. Le budget de la formation belge est plus limité que ceux de la Jumbo-Visma ou d’UAE Team Emirates. Et ces deux équipes prennent un malin plaisir à faire main basse sur les profils les plus intéressants parmi les coureurs en fin de contrat. L’équipe néerlandaise a ainsi recruté Matteo Jorgenson pour l’année prochaine alors que Pogacar pourra bientôt compter sur les renforts de Sivakov et Politt.

Parmi les autres coureurs en fin de contrat, un nom sortait du lot : Laurens De Plus. Après avoir vécu un long passage à vide, le Belge est revenu sur le devant de la scène. Il est un équipier dévoué, s’entend bien avec Remco et il a l’expérience de ses années Jumbo-Visma et Ineos Grenadiers dans la conquête des grands tours. Il connaît même la maison Quick-Step pour y être passé à ses débuts. Bref, il coche toutes les cases. Mais le dixième du dernier Giro semble avoir fait le choix de prolonger dans son équipe actuelle.

Lefevere a donc continué à parcourir la liste des grimpeurs en fin de contrat et il a eu une ouverture avec Mikel Landa. C’est même le coureur basque qui aurait pris l’initiative des premiers contacts et tout porte à croire que le transfert du quatrième des Tours de France 2017 et 2020 sera officiel dans les prochains jours. S’il a déçu sur le dernier Tour de France, Landa était toutefois le seul à pouvoir titiller Vingegaard au dernier Tour du Pays basque et on se souvient qu’il avait été l’un des lieutenants les plus précieux du grand Chris Froome.

Selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, George Bennett serait le prochain sur la liste. Si l’information se confirmait, Lefevere ferait alors un pari un peu plus gros, avec un coureur lui aussi expérimenté mais moins en vue ces derniers temps. Le Néo-Zélandais a toutefois des circonstances atténuantes avec un test positif au Covid lors de la première journée de repos du Tour 2022 et une vilaine chute au Tour de Suisse cette saison. Reste à savoir s’il pourra retrouver le niveau qui était le sien lorsqu’il était à la Jumbo-Visma.

Déjà le regard tourné vers 2025 ?

Quelles sont les autres options ? Carlos Rodriguez et Tao Geoghegan Hart présentaient sans doute des ambitions (sportives et salariales) trop élevées pour venir se mettre au service d’Evenepoel, ils signeront vraisemblablement chez Movistar et Lidl-Trek. Andreas Leknessund disposait un profil intéressant mais le porteur du maillot rose a rapidement décidé de rejoindre Uno-X la saison prochaine, où il aura sans doute l’occasion d’endosser le leadership sur le Tour de France.

Santiago Buitrago, sans doute le nom le plus ronflant d’une liste de grimpeurs libres qui se réduit jours après jours (Bouchard, Pedrero, Rubio, Elissonde, Traeen, Carthy ou Fortunato l’y accompagnent), pourrait être une piste s’il n’a pas déjà conclu un accord avec une équipe. Mais le troisième de Liège-Bastogne-Liège et vainqueur d’étape sur le Giro cette année peut légitimement se montrer gourmand. Alberto Bettiol, qui présente un profil tout-terrain intéressant et pourrait aussi garantir des résultats dans les classiques, est une autre possibilité.

À moins que Lefevere se tourne déjà vers 2025 et cible un profil plus jeune, qui aurait l’avantage d’être moins cher. Dans ce cas, l’Allemand Georg Steinhauser (21 ans), excellent sur la Route d’Occitanie et le Tour des Alpes cette saison, pourrait être une piste à envisager. Comme les autres équipes ambitieuses du World Tour, Soudal-Quick Step se doit également avoir un œil sur les meilleurs Espoirs et Juniors du moment. Le Tour de l’Avenir, qui débutera le 20 août prochain, offrira de précieux enseignements à tous les recruteurs. Mais là aussi, la concurrence est féroce…