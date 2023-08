La course par élimination (19h58) et la course aux points (21h21) complètent le programme de l'Anversoise lors de cette dernière journée sur la piste.

Deuxième du Tour de France femmes sur route qui s'est achevé le 30 juillet, Lotte Kopecky a conservé dimanche son titre de championne du monde sur la piste dans l'épreuve par élimination, ajoutant deux jours plus tard une nouvelle médaille d'or, dans la course aux points. Elle compte désormais 6 titres de championne du monde sur piste.

6e après le scratch, première des quatre épreuves de l'omnium

Lotte Kopecky a pris la 6e place du scratch, première des quatre épreuves de l'omnium aux championnats du monde de cyclisme sur piste, mercredi à Glasgow en Ecosse.

A l'issue des 30 tours de piste, la Néo-Zélandaise Ally Wollaston (40 pts) l'a emporté détachée devant l'Américaine Jennifer Valente (38 pts) et l'Italienne Letizia Paternoster (36 pts).