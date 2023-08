Greg Van Avermaet "fêtera" son départ à la retraite le 15 octobre à Dendermonde

"Ce 15 octobre, je serai officiellement retraité du cyclisme, mais pas sans ma fête d'adieu pour vous, mes supporters, qui m'ont soutenu pendant toutes ces années", a écrit le Flandrien qui donne rendez-vous à ses supporters et sympathisants "chez lui à Dendermonde".

Greg Van Avermaet a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Son palmarès comprend notamment le titre olympique à Rio de Janeiro en 2016, deux étapes du Tour de France (2015 et 2016), une étape du Tour d'Espagne (2008), le classement général de Tirreno-Adriatico (2016), Paris-Roubaix (2017), le Circuit Het Nieuwsblad (2016 et 2017) et Gand-Wevelgem (2017) ainsi que le Grand Prix de Montréal (2016 et 2019), sa dernière victoire professionnelle.

Sa dernière victoire en date, la 42e de sa carrière, remonte au 14 mai aux Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) lorsqu'il avait renoué avec le succès plus de trois ans après son dernier bouquet.