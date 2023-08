Mercato cycliste: Tao Geoghegan Hart signe pour trois ans avec Lidl-Trek

Le coureur se remet actuellement d'une fracture à la hanche occasionnée au printemps dernier, lors du Tour d'Italie. "Ces six dernières semaines, Tao s'est concentré sur sa convalescence intensive à Amsterdam, travaillant assidûment pour retrouver sa puissance et sa mobilité", commente son nouvel employeur. "Ce parcours constitue un témoignage de force et d'abnégation", souligne le général manager Luca Guercilena.

Geoghegan lui-même se dresse un profil pour les courses à étapes. "Mais je suis vraiment affamé et je vais m'efforcer d'aller chercher la victoire dans chaque course sur laquelle je serai aligné".

"Lidl-Trek nourrit de grosses ambitions. Je pense que mon potentiel de développement en tant qu'athlète est encore important. J'ai démontré cette année, jusqu'à ma blessure, ce que je pouvais faire en tant que leader. Je suis très motivé à l'idée de retrouver ces sensations et je crois que Lidl-Trek est le bon environnement pour le faire."

Tao Geoghegan s'était adjugé le Tour des Alpes en avril dernier. Avant sa blessure au Giro, il figurait parmi les favoris de l'épreuve, avec son coéquipier Geraint Thomas. Ce dernier a terminé deuxième à 14 secondes du vainqueur, le Slovène Primoz Roglic.